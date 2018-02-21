

Бронетранспортер БТР-82АМ.

Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия Бронетранспортер БТР-82АМ.Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия

ЦАМТО, 21 февраля. Морские пехотинцы Каспийской флотилии проходят переобучение на новые бронетранспортеры БТР-82АМ, которые поступят на вооружение этих подразделений в течение 2018 года.

Личный состав подразделений морской пехоты разделили на несколько групп и направляют на переобучение. Переквалификация военнослужащих на механиков-водителей и наводчиков-операторов осуществляется как в учебных центрах, так и в воинских частях Южного военного округа (ЮВО), где уже эксплуатируются новейшие боевые машины БТР-82АМ.

После окончания курса подготовленные экипажи сдают зачеты по вождению и обслуживанию новых БТР, а также выполняют на оценку стрельбы из вооружения бронетранспортеров.

В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступит около 100 ед. БТР-82АМ до конца текущего года.

Поставка техники осуществляется в рамках перевооружения войск ЮВО на новые образцы ВВСТ, сообщает пресс-служба округа.