В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступит около 100 ед. БТР-82АМ до конца текущего года
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Бронетранспортер БТР-82АМ.
Источник: © Sputnik / Илона Хварцкия
ЦАМТО, 21 февраля. Морские пехотинцы Каспийской флотилии проходят переобучение на новые бронетранспортеры БТР-82АМ, которые поступят на вооружение этих подразделений в течение 2018 года.
Личный состав подразделений морской пехоты разделили на несколько групп и направляют на переобучение. Переквалификация военнослужащих на механиков-водителей и наводчиков-операторов осуществляется как в учебных центрах, так и в воинских частях Южного военного округа (ЮВО), где уже эксплуатируются новейшие боевые машины БТР-82АМ.
После окончания курса подготовленные экипажи сдают зачеты по вождению и обслуживанию новых БТР, а также выполняют на оценку стрельбы из вооружения бронетранспортеров.
В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступит около 100 ед. БТР-82АМ до конца текущего года.
Поставка техники осуществляется в рамках перевооружения войск ЮВО на новые образцы ВВСТ, сообщает пресс-служба округа.
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21.02.2018
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