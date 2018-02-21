Россия и КНР через несколько лет получат космическое оружие, считают в США



Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Старт ракеты-носителя Союз-2.1б с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Разведка США полагает, что Россия и Китай будут обладать орбитальным противоспутниковым оружием уже в ближайшие несколько лет, заявила в среду первый заместитель директора национальной разведки США Сью Гордон.

"Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, в том числе ракеты, лазеры и орбитальное оружие, вероятно, могут достигнуть начальных операционных возможностей уже через несколько лет", - заявила Гордон, выступая на заседании возглавляемого вице-президентом США Национального космического совета. NASA ведет трансляцию заседания совета из Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

По словам представителя разведки, Россия и Китай сегодня разрабатывают возможности по противостоянию США и их союзникам в случае конфликта в космическом пространстве и уже сегодня обладают сильными возможностями по проведению кибератак и глушению американских спутников и наземной инфраструктуры.

Она также предупредила членов совета о работе Москвы и Пекина по расширению оборонных и наступательных возможностей в космосе, в том числе, лазерного и орбитального оружия для атак на космические объекты США и их союзников.

Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс утверждал, что Россия и Китай будут предпринимать попытки милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать там оружие.