Объем иностранных заказов на военную продукцию РФ превышает $50 млрд - Бондарев
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Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com
Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объём экспорта российской продукции военного и двойного назначения растёт, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причём пакет заказов от иностранцев растёт. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд. долларов", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" в среду.
Так он прокомментировал заявления Вашингтона о том, что российский бюджет потерял $3 млрд в результате американских оборонных санкций.
"К числу наших долгосрочных торговых партнёров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400", - отметил сенатор.
По словам В.Бондарева, в ходе контртеррористической операции в Сирии РФ испытала несколько сотен образцов вооружений, военной и специальной техники, показала их мощь. "Поэтому, конечно, они будут востребованы и найдут достойных покупателей среди стран, желающих укреплять свою обороноспособность", - считает он
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21.02.2018
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