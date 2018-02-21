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Объем иностранных заказов на военную продукцию РФ превышает $50 млрд - Бондарев

22.02.2018 Интерфакс-АВН 64 0
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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объём экспорта российской продукции военного и двойного назначения растёт, пакет заказов от иностранцев на начало 2018 года составляет более $50 млрд, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"У нас много закупщиков продукции военного и двойного назначения и без США с их сателлитами: это страны ШОС, БРИКС, ЕАЭС, АСЕАН. Причём пакет заказов от иностранцев растёт. На начало 2018 года, по данным "Рособоронэкспорта", он составляет более 50 млрд. долларов", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал заявления Вашингтона о том, что российский бюджет потерял $3 млрд в результате американских оборонных санкций.

"К числу наших долгосрочных торговых партнёров в сфере вооружения относятся Китай, Алжир, Ирак, Египет, Индия, Индонезия. Появились новые зарубежные претенденты на покупку российских вооружений. Заключили контракт с Турцией на поставку средств ПВО С-400", - отметил сенатор.

По словам В.Бондарева, в ходе контртеррористической операции в Сирии РФ испытала несколько сотен образцов вооружений, военной и специальной техники, показала их мощь. "Поэтому, конечно, они будут востребованы и найдут достойных покупателей среди стран, желающих укреплять свою обороноспособность", - считает он
21.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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