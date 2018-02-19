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Корпорация «Иркут» готовит профессиональных авиастроителей в рамках Федеральной программы «Работай в России!»

22.02.2018 ОАК 46 0
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Павел Нестеров
Лекция начальника Отделения общих видов КБ Инженерного центра «Корпорация «Иркут» Павла Нестерова.
Источник: uacrussia.ru

16 февраля 2018 года ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ОАК) в седьмой раз провело День профориентации для учащихся школ г. Москвы и Московской области.


Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Федеральной программы «Работай в России!».


Более 50 школьников ознакомились в Инженерным центре им. А.С.Яковлева с новыми разработками Корпорации и приняли участие в физико-математической олимпиаде. Представители Инженерного центра рассказали гостям о ключевых программах предприятия: пассажирском лайнере МС-21, учебных самолетах Як-130 и Як-152. Будущие авиастроители получили возможность пообщаться не только с руководителями подразделений Корпорации, но и молодыми сотрудниками, уже добившимися высоких результатов в работе.


Школьникам была представлена программа Целевого обучения Корпорации «Иркут» в ведущих технических ВУЗах России: Московском государственном техническом университете им. Н.Э.Баумана и Московском авиационном институте (национальном исследовательском университете).


Студенты, обучающиеся по целевому набору, проходят в Корпорации «Иркут» производственную и преддипломную практику и могут быть трудоустроены в Инженерном центре в ходе обучения на старших курсах. По окончанию ВУЗа им предоставляется интересная и перспективная работа по специальности.


Также программу целевой подготовки с 2009 года реализует Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Высококвалифицированных специалистов для современного производства по заказу предприятия готовит Иркутский национальный исследовательский технический университет.


В ПАО «Корпорация «Иркут» действует сквозная система подготовки и повышения квалификации кадров, обеспечивающая профессиональный и карьерный рост сотрудников. Самые перспективные работники включаются в управленческий кадровый резерв Корпорации и проходят дополнительную подготовку. В период с 2015 по 2018 г. свыше 60 человек успешно прошли программу обучающих тренингов по темам «Коммуникация», «Лидерство», «Коммерческое мышление», «Видение бизнеса» и другим. Более 20% из состава резерва повышены в должностях, некоторые стали начальниками ключевых отделений Инженерного центра.
19.02.2018
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принадлежат ОАК
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Страны
Россия
Продукция
Як-130
Як-152
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
МАИ
ОКБ им. Яковлева
Проекты
Военные учения
МС-21

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