Минобороны назвало фейком информацию о замене командующего группировкой ВС РФ в Сирии



Война в Сирии.

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru Война в Сирии.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минобороны назвало фейком информация о замене командующего российской группировкой войск в Сирии.

Как отмечается в сообщении ведомства, слухи из анонимных телеграм-каналов послужили "основой для очередного распространения фейка о якобы замене командующего российской группировкой войск в Сирии".