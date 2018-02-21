Минобороны назвало фейком информацию о замене командующего группировкой ВС РФ в Сирии
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Война в Сирии.
Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минобороны назвало фейком информация о замене командующего российской группировкой войск в Сирии.
Как отмечается в сообщении ведомства, слухи из анонимных телеграм-каналов послужили "основой для очередного распространения фейка о якобы замене командующего российской группировкой войск в Сирии".
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21.02.2018
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