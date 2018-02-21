Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ЦАМТО: данные США о потерях российского ОПК взяты "с потолка"

22.02.2018 ЦАМТО 66 0
0
Понравилась новость?
 0
CAWAT
Эмблема ЦАМТО.

ЦАМТО, 21 февраля. Заявление Госдепа США о понесенных Россией убытках в 3 млрд. долл. от незаключенных контрактов на поставку российских вооружений неназванным странам не соответствует действительности.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что антироссийские санкции "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно на 3 млрд. долл.

"Во-первых, эти цифры взяты "с потолка", во-вторых, они абсолютно не отвечают никаким реалиям, в любом случае контракты прорабатываются и готовятся на протяжении достаточно длительного времени, поэтому чисто физически говорить о том, что кто-то отказался от заключения контрактов с нашей страной, абсолютно умозрительно", – сказал И.Коротченко.

При этом он напомнил о двух контрактах на поставку авиационной техники, о которых стало известно в последнее время: на шесть истребителей Су-30 для Мьянмы и контракт на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии. Кроме того, по словам И.Коротченко, Россия в последние месяцы подписала целый ряд других оружейных сделок, "которые не раскрываются по понятным соображениям".

"Те страны, которые проводят суверенную политику, как закупали, так и будут закупать российское оружие. Союзники США, на которых Вашингтон имеет реальное влияние, у нас никогда ничего не закупали. В то же время, та же Турция, будучи членом НАТО, подтвердила свое желание заключить контракт – фактически он уже начал реализовываться, на приобретение систем С-400", – добавил И.Коротченко.

Директор ЦАМТО подчеркнул, что главный вопрос в противодействии американским санкциям – это поиск таких форм взаиморасчетов между зарубежными покупателями и российским ОПК, на которые США не могли бы влиять. Для этого может быть использован расчет в национальных валютах (минуя использование корреспондентских долларовых счетов российских и иностранных банков через американскую финансовую систему) или бартерные сделки.

"В то же время, объявленные Вашингтоном санкции должны восприниматься серьезно с точки зрения того, что они будут нам вредить. Об этом свидетельствует также и заявление представителя Госдепа о том, что все американские посольства получили соответствующие указания противодействовать российскому экспорту оружия. Очевидно, это будут делать не только сотрудники Госдепа, но и резидентура ЦРУ, которая имеется в каждом дипломатическом представительстве за рубежом", – подчеркнул И.Коротченко.

По его словам, такая практика существует с середины 1990-х годов, то есть на протяжении последних 20 лет Вашингтон активно противодействует российскому оружейному экспорту. Несмотря на это, Россия вышла на второе место по объему поставок вооружений и продолжает его удерживать.

"Надо отметить эффективную работу таких структур, как Рособоронэкспорт, его коллектив выполняет большую работу по подготовке контрактов, их заключению, реализации поставок и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству. Эта вертикаль, которая замыкается непосредственно на президента, обеспечивает устойчивое положение России на мировом оружейном рынке. У нас растет и география поставок, и их номенклатура", – заключил И.Коротченко.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Мьянма
Россия
США
Турция
Продукция
Су-30
Су-35
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы