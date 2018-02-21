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Рособоронэкспорт: военно-техническому сотрудничеству России и Индонезии исполняется 60 лет

22.02.2018 ЦАМТО 73 0
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Погрузка Су-27СК
Погрузка двух истребителей Су-27СК (бортовые номера TS-2701 и TS-2702) ВВС Индонезии в транспортный самолет Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр" для отправки в ремонт в Россию. Авиабаза Sultan Hasanuddin (Макассар, Сулавеси), 08.12.2015.
Источник: ВВС Индонезии

ЦАМТО, 21 февраля. АО "Рособоронэкспорт" отмечает высокий уровень военно-технического сотрудничества с Республикой Индонезией, говорится в сообщении пресс-службы российского спецэкспортера.

"В 2018 году исполняется 60 лет с момента начала первых поставок советской продукции военного назначения в Индонезию. Сегодня в историю военно-технического сотрудничества наших стран продолжают вписываться новые яркие страницы. В Индонезию поступают современные российские самолеты и вертолеты, бронетанковая техника, другие системы. Кроме того, Рособоронэкспорт на протяжении многих лет является участником Международной выставки вооружений и военной техники INDO DEFENCE, проводимой в Джакарте. В ноябре этого года компания в очередной раз выступит на ней организатором единой российской экспозиции", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

60 лет назад вооруженные силы Индонезии нуждались в тотальной модернизации для защиты территориальной целостности и суверенитета страны. В связи с этим в 1957 году начались переговоры о поставках советского вооружения и военной техники. Первым в этом ряду оказался внедорожник "ГАЗ-69", который в 1957 году выиграл тендер у западных конкурентов. 100 машин были поставлены в 1958 году для ВВС Индонезии, а позднее еще 400 е. – для сухопутных частей. Эти автомобили производства 1950 х годов используются вооруженными силами страны до сих пор.

В 1958 году стороны договорились о поставках в Индонезию десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ и боевых МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Также был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В частности, в 1958 году был сделан заказ на две подводные лодки проекта 631 и четыре эсминца, которые уже в 1959 году пришли в Индонезию, получив индонезийские имена "Санджая", "Султан Искандар Муда", "Савунгалинг" и "Силиванги".

Россия продолжила военно-техническое сотрудничество с Индонезией. "В целом, начиная с ноября 1992 года общий объем поставок продукции военного назначения в Индонезию составил более 2,5 млрд. долларов США. За это время в Индонезию были поставлены бронетранспортеры БТР-80А и боевые машины пехоты БМП-3Ф, автоматы Калашникова "сотой" серии, самолеты Су-27СК и Су-27СКМ, Су-30МК и Су-30МК2, вертолеты типа Ми-35 и Ми-17, а также другие вооружения и военная техника", – цитирует пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" А.Михеева.

Прим. ЦАМТО

По данным ЦАМТО, за последние 8 лет (2009-2016 гг.). Индонезия импортировала вооружений на общую сумму 6,968 млрд. долл.

Первое место в этот период по фактическим поставкам ВиВТ Индонезии занимает Россия (1,195 млрд. дол). Второе место занимают США (1,116 млрд. долл.), третье место – Южная Корея (775 млн. долл.).
21.02.2018
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Страны
Индонезия
Россия
США
Южная Корея
Продукция
АК-74 "Калашников"
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