Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью



Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД.

Источник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД.Источник: Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

В Минобороны сообщили, что полеты проходили на скорости свыше 500 км/ч в условиях низких температур

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Экипажи военно-траспортной авиации (ВТА) отработали уникальную для своего рода авиации задачу - практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям на полигоне в Тверской области, сообщили в Минобороны.

"В Тверской области экипажи Ил-76МД военно-транспортной авиации отработали уникальную для своего рода авиации задачу - практическое бомбометание на полигоне. Таким образом, летчики ВТА имитируют сброс дневных и ночных осветительных авиационных бомб для обозначения точки прицеливания и последующего десантирования. Помимо этого экипажи Воздушно-космических сил отработали стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям, которые обозначали легкобронированную и автомобильную технику условного противника", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что полеты проходили на высоте от 400 до 600 метров и на скорости свыше 500 км/ч в условиях низких температур.

"В полетах принял участие летный состав из авиационных частей ВТА, дислоцированных в Тверской, Псковской, Ростовской, Оренбургской областях, в том числе и молодые летчики. Всего в полетах было задействовано более 10 самолетов Ил-76МД", - добавили в министерстве.