Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировке подразделений антитеррора ВВО



Военнослужащие ВВО.

Источник: Военно - RIN.ru Военнослужащие ВВО.Источник: Военно - RIN.ru

На тренировке военные отработали блокирование и ликвидацию "бандитов", оперативный вывод техники и подразделений усиления в районы проведения операции

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. военнослужащих приняли участие в тренировке подразделений антитеррора, которая прошла в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в семи регионах России. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, состоялась масштабная тренировка подразделений антитеррора. Всего к участию было привлечено более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой техники", - сообщил Гордеев.

На тренировке военные отработали блокирование и ликвидацию "бандитов", оперативный вывод техники и подразделений усиления в районы проведения операции. Также они тренировались отражать попытки условных террористов проникнуть на военные объекты. Кроме того, участники тренировки отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих и радиационную и химическую разведку в районах выполнения задач.

Чтобы создать максимально близкую к боевой обстановку, использовалось большое количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, также были задействованы бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", танки Т-72Б, автомобили повышенной проходимости "Урал" и "Камаз".