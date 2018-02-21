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Расчеты комплексов "Искандер" в Еврейской АО "уничтожили" позиции ПВО "противника"

22.02.2018 ТАСС 51 0
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ОТРК "Искандер"
ОТРК "Искандер".
Источник: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Ракетчики отработали задачи по определению координат для ракетной стрельбы

ТАСС, 21 февраля. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области "уничтожили" позиции систем ПВО условного противника. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Боевые расчеты ОТРК "Искандер" в ночное время суток совершили марш на специализированный полигон Биджан. По прибытию в заданный район военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) на пусковую установку в ночное время. Ракетчики ВВО отработали задачи по определению координат для ракетной стрельбы. После проверки правильности всех расчетов были условно уничтожены позиции систем ПВО условного противника на удалении более 80 км", - сообщил Гордеев.

Чтобы создать максимально близкую к боевой обстановку и усложнить задачу, ракетчики также отразили нападение на свою позицию условного противника.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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