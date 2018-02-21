Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В сети поглумились над "дерьмовой" презентацией Пентагона в Power Point

22.02.2018 Lenta.ru 60 0
0
Понравилась новость?
 0
Кадр презентации
Кадр презентации.
Источник: Internet Archive

Портал Motherboard обнаружил в архиве интернета презентации Пентагона, сделанные в Power Point. Автор ресурса Мэтью Голт (Matthew Gault) отмечает, что трудно найти что-то более ужасное.

Журналист отмечает, что Пентагон — это не только военный мозг Америки, но обширный бюрократический аппарат, заполненный менеджерами среднего звена, которые готовят много презентаций.

"Никто так дерьмово не делает презентации в PowerPoint, как американские военные", — сделал вывод журналист Motherboard, ознакомившись со слайдами. По его наблюдению, презентации Пентагона — это сплав "высоких технологий, кровавых войн и банальнейшей графики".

Голт обратил внимание на то, что военное ведомство нарушает буквально все правила грамотной презентации. Особенно сильно страдает визуализация.

Впрочем, гораздо интереснее содержание презентаций, продолжает автор. На одном из слайдов повествуется об обилии просторечных названий ЛСД, на другом сотрудникам Пентагона демонстрируют, как поступать с птицами, которые врезаются в военные самолеты.

Больше слайдов от военных можно найти на разделе Military Industrial Powerpoint Complex на сайте archive.org, хранящем архивные файлы интернета.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы