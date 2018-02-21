В сети поглумились над "дерьмовой" презентацией Пентагона в Power Point
|
|
Кадр презентации.
Источник: Internet Archive
Портал Motherboard обнаружил в архиве интернета презентации Пентагона, сделанные в Power Point. Автор ресурса Мэтью Голт (Matthew Gault) отмечает, что трудно найти что-то более ужасное.
Журналист отмечает, что Пентагон — это не только военный мозг Америки, но обширный бюрократический аппарат, заполненный менеджерами среднего звена, которые готовят много презентаций.
"Никто так дерьмово не делает презентации в PowerPoint, как американские военные", — сделал вывод журналист Motherboard, ознакомившись со слайдами. По его наблюдению, презентации Пентагона — это сплав "высоких технологий, кровавых войн и банальнейшей графики".
Голт обратил внимание на то, что военное ведомство нарушает буквально все правила грамотной презентации. Особенно сильно страдает визуализация.
Впрочем, гораздо интереснее содержание презентаций, продолжает автор. На одном из слайдов повествуется об обилии просторечных названий ЛСД, на другом сотрудникам Пентагона демонстрируют, как поступать с птицами, которые врезаются в военные самолеты.
Больше слайдов от военных можно найти на разделе Military Industrial Powerpoint Complex на сайте archive.org, хранящем архивные файлы интернета.
|
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.02.2018 Россия будет поставлять Нигеру оружие и готовить кадры в рамках ВТС - соглашение
22.02.2018 «Роскосмос» создал коммерческого оператора сервисов на основе данных дистанционного зондирования земли
22.02.2018 "ВЭБ Инновации" создаст консорциумы по развитию робототехники и киберсистем
22.02.2018 Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности, заявили в МИД
22.02.2018 NASA разрабатывает новый скафандр, снабженный портативным туалетом
22.02.2018 В США приостановлен эксперимент по имитации условий полета на Марс
21.02.2018 Инвестиции: В России появилась фабрика проектного финансирования
21.02.2018 Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли