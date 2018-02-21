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В Японском море российский "Пересвет" провел артиллерийские стрельбы

22.02.2018 РИА Новости 54 0
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Большой десантный корабль (БДК) Пересвет Тихоокеанского флота. Архивное фото
Большой десантный корабль (БДК) Пересвет Тихоокеанского флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Пересвет" провёл серию артиллерийских стрельб в Японском море, сообщил журналистам представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль ТОФ "Пересвет" в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 провел серию артиллерийских стрельб в акватории залива Петра Великого. В первой половине дня комендоры "Пересвета" выполнили стрельбу артиллерией по видимым береговым целям, имитирующим укрепленные точки условного противника на морском побережье", - рассказал Воскресенский.

Также корабль артиллерийским огнем поразил морскую надводную цель - корабельный буксируемый щит.

Кроме того, на "Пересвете" прошли учения по организации обороны одиночного корабля от средств воздушного нападения противника, в ходе которого прошли артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Экипаж корабля уничтожил морскую плавающую мину.

Курсовая задача К-2 - это действия одиночного корабля в море.
21.02.2018
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Страны
Россия
Япония
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ

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