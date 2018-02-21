В Москве представят новую книгу о легендарных российских разведчиках



Москва. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Москва. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) проведет в среду в Москве два мероприятия, объединенные одной темой - история российской внешней разведки в лицах. Откроет мероприятия директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сначала состоится презентация второй части сборника очерков "Легендарные разведчики" из серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия", а затем откроется выставка "Золотые страницы истории российской внешней разведки", которая представляет собой галерею художественных портретов выдающихся разведчиков.

Автором сборника "Легендарные разведчики-2" стал заместитель главного редактора "Российской газеты", дважды лауреат премии СВР Николай Долгополов.

"Читателям предстоит познакомиться с героями, которые прожили жизнь под грифом "секретно". Многих автор знал лично, вел задушевные беседы, и разведчики порой были очень откровенны. Потому очерки о судьбах этих удивительных людей станут для читателей настоящим открытием", - рассказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Выставка "Золотые страницы истории российской внешней разведки" представляет собой галерею художественных портретов выдающихся отечественных разведчиков, выполненных с помощью современных технологий обработки полиграфического золота. Идея создания экспозиции принадлежит группе ростовских художников под руководством Олега Тарасова. Куратором проекта стал президент "Национальной портретной галереи" Александр Осипов.

Это будет уже не первое мероприятие по истории разведки, организованное РИО. Осенью 2017 года в Доме Российского исторического общества прошла выставка "Ким Филби в разведке и в жизни". Она была посвящена легендарному Киму Филби, бывшему лидером "Кембриджской пятерки" - группы из агентов советской разведки, в 1930-1950-х годах работавших в спецслужбах и МИД Великобритании, и добывавших исключительно важную стратегическую информацию.

Особое место среди экспонатов той выставки занимали впервые представленные публике рассекреченные документы СВР, основанные на информации, в свое время добытой Филби.