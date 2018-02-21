Японские истребители сопроводили бомбардировщики Ту-95МС
|
|
Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели успешное воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, периодически их сопровождали истребители ВВС Японии, пишет газета "Красная Звезда" - официальный печатный орган Вооруженных сил России.
Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35С ВКС. "Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе", - подчеркивается в сообщении.
При этом "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии".
Как отмечается в сообщении, воздушное патрулирование проходило в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран.
В конце октября сообщалось, что американские и японские истребители сопроводили два ракетоносца Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского моря.
|
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.02.2018 Два Ту-95МС ВКС РФ провели патрулирование в сопровождении ВВС Японии
02.11.2017 CNN: истребители США сопровождали российские Ту-95 над Японским морем
31.10.2017 Ту-95МС ВКС РФ пролетели над западом Тихого океана в сопровождении авиации США и Японии
17.08.2011 ПАК ФА и компания
23.01.2018 "Мы можем применить оружие": военный летчик — о перехватах самолетов НАТО
20.12.2017 Ни разу не промазали
20.10.2017 Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
17.07.2017 Даже муха не пролетит