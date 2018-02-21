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Японские истребители сопроводили бомбардировщики Ту-95МС

22.02.2018 РИА Новости 39 0
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F-15_Airforce_of_Japan
Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели успешное воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, периодически их сопровождали истребители ВВС Японии, пишет газета "Красная Звезда" - официальный печатный орган Вооруженных сил России.

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35С ВКС. "Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе", - подчеркивается в сообщении.

При этом "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии".

Как отмечается в сообщении, воздушное патрулирование проходило в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран.

В конце октября сообщалось, что американские и японские истребители сопроводили два ракетоносца Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского моря.
21.02.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
F-15
F-16
F-4
Су-35С
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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