Японские истребители сопроводили бомбардировщики Ту-95МС



Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com. Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России провели успешное воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, периодически их сопровождали истребители ВВС Японии, пишет газета "Красная Звезда" - официальный печатный орган Вооруженных сил России.

Во время полета самолеты дальней авиации сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35С ВКС. "Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе", - подчеркивается в сообщении.

При этом "на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии".

Как отмечается в сообщении, воздушное патрулирование проходило в строгом соответствии с международными правилами без нарушения границ других стран.

В конце октября сообщалось, что американские и японские истребители сопроводили два ракетоносца Ту-95МС во время планового полета над нейтральными водами акватории Японского моря.