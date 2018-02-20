Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли



Корабли Военно-морских сил России.

Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин Корабли Военно-морских сил России.Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

Американское издание Defense News публикует материал с заявлениями члена палаты представителей Конгресса США Джо Кортни. Кортни входит в руководство комитета по военно-морскому флоту (подкомитет по подводным силам) американского парламента. Конгрессмен бьёт тревогу по поводу того, что и на второй год нахождения Трампа в кресле президента у США не выработана "однозначная стратегия противодействия восстанавливающемуся военно-морскому флоту России".

Конгрессмен:

Мы видим неспособность администрации (Трампа) продвигать твёрдую и последовательную политику в качестве ответа на воинственное поведение Кремля в отношении Запада. Трамп всё ещё надеется на то, что Путин станет его надёжным партнёром в международных делах.

Кортни:

И такая позиция беспокоит. Ведь Россия провокационно вмешивается во внутренние дела США и союзников. Российские подводные лодки присутствуют на учениях (НАТО), наблюдая за нашими действиями.

По словам конгрессмена, впервые с момента окончания Холодной войны российские подводные лодки и корабли-разведчики подходят "так близко" к американским берегам.

Из материала:

Публичное раскрытие британскими королевскими ВМС данных о том, что российские подводные лодки находились вблизи подводных кабелей в Северной Атлантике, теперь является новым звеном в этой цепочке проблем. Эти каналы связи являются жизненно важным звеном между Северной Америкой и Европой, двумя крупнейшими экономическими зонами в мире. Несмотря на распространение спутниковой связи, более 90 процентов интернет-трафика, телефонной связи и даже телеграфных сигналов проходят по подводным кабелям. Линии остаются такими же уязвимыми сегодня, как и в Первой мировой войне, когда британский флот разорвал немецкие телеграфные кабели, лежащие на морском дне. Является ли эта обновленная российская деятельность подслушиванием кабельных коммуникаций или направлена на их исследование, чтобы их можно было легче разорвать во время конфликта? – вопрос, весь драматизм которого сложно переоценить.

По словам конгрессмена, администрация Трампа молча наблюдает за восстановлением российского флота. В переводе на русский: жуёт сопли...