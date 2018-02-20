Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОДКБ апробирует новый формат использования коллективных авиасил

21.02.2018 Интерфакс-АВН 38 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения ОДКБ в Таджикистане
Учения ОДКБ в Таджикистане.
Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые штабные переговоры по организации и проведению совместных мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2018 году завершились во вторник, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Основным мероприятием года определено совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2018", в рамках которого планируется провести командно-штабные, тактико-специальные и совместные учения с органами управления, воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования, Коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также национальными формированиями Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона", - сказал В.Зайнетдинов.

В переговорах под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Генштаба Киргизии, Минобороны России, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

"В рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018" предложено осуществить использование Коллективных авиационных сил ОДКБ в новом формате, который предполагает под единым командованием отработать задачи по перевозке воинских контингентов КСОР ОДКБ в районы проведения учения с практической организацией взаимодействия, прикрытия и всестороннего обеспечения воздушных судов", сказал во вступительном слове А.Сидоров.

Участники переговоров обсудили новые подходы к участию Объединенного штаба в предстоящих учениях. В частности, в составе штаба руководства учением планируется сформировать группу по координации и подготовке совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018".

"Кроме того,при проведении учений "Взаимодействие-2018" и "Нерушимое братство - 2018" предложено апробировать вариант частичного комплектования командования Коллективных сил оперативного реагирования и Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ офицерами Объединенного штаба ОДКБ", - сказал А.Сидоров.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы