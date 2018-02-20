ОДКБ апробирует новый формат использования коллективных авиасил



Учения ОДКБ в Таджикистане.

Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко Учения ОДКБ в Таджикистане.Источник: © РИА Новости, Алексей Куденко

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые штабные переговоры по организации и проведению совместных мероприятий подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2018 году завершились во вторник, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Основным мероприятием года определено совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2018", в рамках которого планируется провести командно-штабные, тактико-специальные и совместные учения с органами управления, воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования, Коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также национальными формированиями Коллективных сил быстрого развертывания центральноазиатского региона", - сказал В.Зайнетдинов.

В переговорах под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Генштаба Киргизии, Минобороны России, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

"В рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018" предложено осуществить использование Коллективных авиационных сил ОДКБ в новом формате, который предполагает под единым командованием отработать задачи по перевозке воинских контингентов КСОР ОДКБ в районы проведения учения с практической организацией взаимодействия, прикрытия и всестороннего обеспечения воздушных судов", сказал во вступительном слове А.Сидоров.

Участники переговоров обсудили новые подходы к участию Объединенного штаба в предстоящих учениях. В частности, в составе штаба руководства учением планируется сформировать группу по координации и подготовке совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2018".

"Кроме того,при проведении учений "Взаимодействие-2018" и "Нерушимое братство - 2018" предложено апробировать вариант частичного комплектования командования Коллективных сил оперативного реагирования и Объединенного командования Коллективных миротворческих сил ОДКБ офицерами Объединенного штаба ОДКБ", - сказал А.Сидоров.