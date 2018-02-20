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Между РФ и Ираком были подписаны контракты в сфере ВТС на $4 млрд, они выполняются - посол Ирака в Москве

21.02.2018 Интерфакс-АВН 98 0
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ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Ирака.
Источник: imp-navigator.livejournal.com

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Существующие контракты между РФ и Ираком в сфере ВТС выполняются, заверил посол Ирака в Москве Хайдар Хади.

"Между Россией и Ираком были подписаны контракты в размере 4 млрд долларов при бывшем премьер-министре страны. Сейчас выполняются контракты, которые подписаны. Есть обмен визитами между военными делегациями", - заявил он на пресс-конференции в Москве во вторник.

Как сообщил 16 февраля "Интерфакс", Ирак получил первую партию российских танков Т-90С.

В публичном годовом отчете "Уралвагонзавода" сообщалось, что Ирак должен получить по контракту 73 танка Т-90С/СК.

В августе прошлого года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Ираку крупную партию танков. "С Республикой Ирак действительно заключен крупный контракт на поставку бронетанковой техники, однако раскрывать номенклатуру законтрактованной продукции и сроки поставок на сегодняшний день полагаю преждевременным", - сказал он.

В декабре прошлого года помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин сообщил, что Россия поставила в 2017 году Ираку танки, артиллерию и стрелковое оружие.

"Есть заявки от иракской стороны на следующий год. Конкретно обсуждаются те серии, те образцы вооружения, которые требуются в Ираке",- сообщил тогда В.Кожин.

Эксперты сообщали, что Ирак заинтересован в модернизации танков Т-72, поставках боеприпасов, авиационной и вертолетной техники.

Ранее сообщалось, что, по неофициальным данным, заключенный в 2012 году "Рособоронэкспортом" пакет оружейных контрактов с Ираком суммарной стоимостью $4,2 млрд, в частности, предусматривал поставку Багдаду 30 боевых вертолетов Ми-28НЭ, 24 комплексов "Панцирь-С1", артиллерийского вооружения. Позже был подписан еще один контракт на поставку в Ирак шести вертолётов Ми-35 и партии штурмовиков Су-25. По данным Минобороны Ирака, оно также получило тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепек", зенитные ракетные комплексы "Джигит".
20.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ирак
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-28Н
Ми-35
Солнцепёк
Су-25
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий

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