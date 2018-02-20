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Вертолеты американского производства заменят советские Ми-2 в ВВС Чехии

21.02.2018 ТАСС 46 0
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Модель многоцелевого вертолета Bell UH-1Y Venom
Модель многоцелевого вертолета Bell UH-1Y Venom с опознавательными знаками ВВС Чехии, май 2016 года.
Источник: Gareth Jennings / twitter.com/GarethJennings3

Многоцелевые вертолеты Ми-2 советского производства в текущем году будут полностью сняты с вооружения ВВС Чехии. Их заменят легкие многоцелевые вертолеты американской компании Enstrom. Об этом сообщил во вторник пражский телеканал "ЧТ-24".

ВВС Чехии, а ранее Чехословакии, в течение последних 35 лет использовали Ми-2. Они показали себя как "надежные, но дорогие в эксплуатации машины".

В национальных ВВС, согласно телеканалу, Ми-2 служат как учебно-тренировочные вертолеты. На них осуществляется подготовка чешских пилотов, а также экипажей вертолетов для ВС Афганистана и Ирака.

Ми-2 в ближайшие месяцы будет заменены на американские вертолеты. Первые два поступят в мае на авиабазу ВВС Чехии в городе Пардубице (Центральная Чехия), где проходит обучение летного состава.

Ми-2 совершил первый полет в 1961 году. До окончания производства в 1992 году было построено свыше 5400 вертолетов. Кроме СССР, они производились по лицензии в Польше.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Афганистан
Ирак
Польша
Россия
Словакия
США
Чехия
Продукция
Ми-2

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