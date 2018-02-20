Патрушев рассказал о компьютерной разведке иностранных спецслужб в России



Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Иностранные спецслужбы существенно расширили свои задачи по проведению компьютерной разведки в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Отмечается существенное расширение диапазона задач компьютерной разведки спецслужб иностранных государств. Разрабатываются и реализуются сложные сценарии применения программных и технических средств", - сказал Патрушев на выездном совещании.

По его словам, целью спецслужб является получение сведений, циркулирующих в информационно-коммуникационных сетях и информационных системах объектов критической информационной инфраструктуры России.