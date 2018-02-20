Посол Ирака опроверг сообщения о том, что Багдад просил РФ поставить Су-35
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Самолет Су-35. Архивное фото.
Источник: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади опроверг публикации в СМИ о том, что Багдад просил РФ о поставках истребителей Су-35 для борьбы с террористами "Исламского государства*" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
"Об этом речи не идет. Это было в СМИ, об этом говорили некоторые журналисты", - заявил посол, отвечая на вопрос, действительно ли Ирак попросил РФ поставить истребители Су-35 для борьбы с ИГ*.
При этом он отметил, что "между Россией и Ираком есть военно-техническое сотрудничество".
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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20.02.2018
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