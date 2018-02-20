JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"



Pilots fire the new Joint Air-to-Ground Missile being tested at Cibola Range, Yuma Proving Ground, Arizona, in support of deliberate attack mission against armor ground vehicle targets.

Источник: U.S. Army photo by Tad Browning, U.S. Army Operational Test Command Public Affairs Pilots fire the new Joint Air-to-Ground Missile being tested at Cibola Range, Yuma Proving Ground, Arizona, in support of deliberate attack mission against armor ground vehicle targets.Источник: U.S. Army photo by Tad Browning, U.S. Army Operational Test Command Public Affairs

"Военный Паритет", 20 февр. 2018 – В настоящее время на полигоне Юма ведутся испытания авиационной УР класса "воздух-земля" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile), сообщает пресс-служба армии США 13 февраля.

JAGM переходит к следующему крупному этапу - мелкосерийному производству. Участвующие в испытаниях оружия пилоты дают высокую оценку новой ракете.

"Одна из вещей, которая мне нравится, это простота применения экипажем этой многоцелевой ракеты. Раньше нам приходилось думать – а что мне надо применить по противнику? На борту вашего летательного аппарата могло не быть оружия для поражения конкретного вида цели", говорит пилот Джон Билтон, который первым пустил ракету этого типа осенью прошлого года.

JAGM обладает способностью использовать полуактивный лазер или радиочастоту в качестве средства для наведения. Кроме того, экипаж может переключать режимы в течение нескольких секунд по мере развития боевого сценария. По словам пилотов, ракета сначала может наводиться по лазерному лучу, затем переходить на радиолокационное наведение в то время, когда вертолет выполняет маневры для уклонения от огня противника. Таки образом, срыв наведения по лазерному лучу не сможет помешать поражению цели.

JAGM имеет лучшие характеристики для наведения в плохих погодных условиях и увеличенную дальность поражения, чем старый Hellfire, и теперь экипажи могут "отступить на более безопасное расстояние от цели" и избавлены от необходимости держать метку лазерного луча на цели. Также отмечается, что возможность отключать лазерное наведение является эффективной мерой контрдействиям противника, пытающегося сорвать лазерное наведение (например, путем использования дымовой завесы), что дает вертолетам "четкое тактическое преимущество".

Чтобы сделать тестирование максимально реалистичным, сотрудники полигона установили комплекты дистанционного управления на четырех отдельных целевых транспортных средствах, позволяя пилотам летать по сценариям, где они должны будут действовать для поражения нескольких движущихся целей (использовались танки типа Т-72). Также использовались дымовые завесы и очаги пламени на "поле боя".