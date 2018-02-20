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Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35

21.02.2018 Военный паритет 48 0
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Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА)
Истребители Су-35 и Су-57 (Т-50 ПАК ФА).
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

"Военный Паритет", 20 февр. 2018 – ВВС Индии склоняются к закупке стелс-варианта российского истребителя Су-35, что может вызвать озабоченность со стороны Китая, пишут сегодня китайские СМИ.

Су-35 обладает мощным боевым потенциалом и уступает истребителям пятого поколения только в малозаметности и отсутствии крейсерского сверхзвука. Российская сторона утверждает, что по части стелс этот самолет можно существенно модернизировать, однако это сомнительно. Для стелс-планера нужно полностью перепроектировать фюзеляж, пишет китайский источник.


Статья о Су-35 в газете The diplomat.
Источник: militaryparitet.com

Если Россия действительно сможет придать стелс-характеристики Су-35, она может применить эти технологии для модернизации других типов истребителей четвертого поколения и расширить экспорт. Но в настоящее время нет доказательств, что Россия может добиться этой цели в допустимых финансовых параметрах.

В США была подобная попытка модернизировать F-15 (вариант SE), на самолет подвешивались конформные топливные баки, были скошены кили, но этот вариант не нашел покупателей. Саудовская Аравия предпочла обычный F-15 для закупки новой партии.

Интерес Индии к Су-35 может быть вызван тем, что эта страна действительно решила отказаться от совместного проекта Су-57. Косвенным доказательством может служить тот факт, что Россия "вынуждена приостановить разработку Су-57", ограничившись закупкой 12 самолетов для оценочных испытаний, пишет китайский источник.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
ПАК ФА
Су-35

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