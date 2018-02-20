Более 20 кораблей и судов Балтийского флота выходят на учения в море
|
|
Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
В выполнении учебно-боевых задач также задействуют самолеты и вертолеты морской авиации, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов
КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Более 20 боевых кораблей и вспомогательных судов флота Балтийской военно-морской базы (БВМБ) Балтийского флота задействуют в начавшихся морских учениях, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.
"В Балтийском море будут решать задачи ударные силы БВМБ - малые ракетные корабли и катера, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах примут участие более 20 кораблей и вспомогательных судов флота", - сказал он.
Мартов уточнил, что на первом этапе учений экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи в пункте базирования, в рамках которых проводят подготовку к плаванию, боевую и повседневную организацию в условиях базы. Затем в Балтийском море одиночные корабли флота выполнят ряд задач по предназначению - противокорабельной и противовоздушной обороне.
"В морских полигонах экипажи кораблей из нескольких соединений флота проведут артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням различной сложности, отработают минные постановки и глубинные бомбометания", - сказал Мартов, отметив, что в обеспечении выполнения учебно-боевых задач активно задействуют самолеты и вертолеты морской авиации.
|
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.02.2018 Водолазы Балтийского флота на учениях устранили условную пробоину в корпусе эсминца
15.02.2018 Вертолеты Ми-24 под Калининградом уничтожили колонны техники и укрепления "противника"
15.02.2018 МПК "Кабардино-Балкария" выполнил артиллерийские стрельбы в Балтийском море
09.02.2018 Истребители Су-27 Балтийского флота крылатыми ракетами отразили удар условного противника
08.02.2018 Командующий ЗВО проверит дежурные силы ПВО в Калининградской области
06.02.2018 Судно Балтфлота "Александр Пушкин" вернулось в порт Балтийск
02.02.2018 Расчеты С-400 ПВО Балтийского флота отразили авиаудар условного противника
01.02.2018 Вертолетчики Балтийского флота отработали атаку на наземные цели условного противника