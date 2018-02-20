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ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии

21.02.2018 Кирилл Серебрянников 376 0
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ЧВК Вагнера
ЧВК Вагнера.
Источник: http://www.topnews.ru/

Периодические боевые столкновения в Сирии дают богатую пищу для западной и украинской пропаганды и привлекают внимание к деятельности частных военных компаний в этой арабской стране – в данном случае иностранные пропагандисты делают упор на ЧВК «Вагнер».


Западные фейки и старания украинцев


Поводом к этому послужили недавние события, когда международная коалиция во главе с США якобы атаковала российскую колонну бойцов ЧВК «Вагнер». Западные издания как по команде начали освещать это событие и лепить буквально на коленке самодельные видео и фотографии, «подтверждающие» гибель «сотен российских добровольцев» в Сирии. Буквально в считанные часы в Сети появились непонятные видеокадры, на которых якобы российские бойцы оказываются разгромленными противниками. Это видео начали активно распространять в украинской медиа-среде.


Но главная суть в том, что на самом деле кадры обстрела международной коалицией российской колонны добровольцев оказались подложными: пропагандисты выдали вместо них видео с разбитой украинской техникой в Зеленополье после боестолкновения бойцов «Айдара» с диверсионно-штурмовой разведывательной группой «Русич», которое случилось летом 2014 года. Кроме того, «настоящие» фотографии с места событий – это фотошоп: эта же украинская битая техника расположилась на марсианской поверхности, которую выдавали за сирийские территории.


Наиболее пристального внимания заслуживают слова главы «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, который заявил о 14 погибших добровольцах ЧВК «Вагнер».


Координатор «Другой России» Александр Аверин также прокомментировал «списки Вагнера», уверенно заявив, что украинцы делают фейки.


Комментарий «списков Вагнера» в социальной сети от Координатора «Другой России» Александра Аверина.
Источник: https://vk.com/

О роли ЧВК


Все эти попытки западных изданий нацелены на то, чтобы дезинформировать огромное количество людей о деятельности России в той же Сирии, а также очернить работу бойцов ЧВК «Вагнер», ровно, как и само существование подобных организаций, хотя возникли они на Западе в 1970-е годы. По данным журнала The Economist, к 2012 году рынок ЧВК превратился в глобальный сектор экономики с объемом более 100 млрд долларов США, а самым частым интересантом – западные страны.


В России долгое время решали все подобные вопросы регулярной армией, однако само время изменилось – теперь большинство локальных конфликтов не требует участия армии, хватает нескольких групп профессиональных бойцов, имеющих опыт ведения боевых действий в горячих точках.


Неоднозначное восприятие частных военных компаний сформировалось в период расцвета массовых призывов в армию. Тогда все утверждали, что воевать в горячих точках должны только профессионалы с реальным боевым опытом, а не 18-летние юнцы-срочники, как это было в первой Чеченской войне.


Теперь, когда даже российская армия неспешно переводит бойцов на контракт, те же либеральные силы поражены тем, что возникают частные военные компании, в которых работают настоящие профессионалы и ветераны боевых действий. В одном из Telegram-каналов привели очень веский довод в пользу ЧВК:


«Есть минимум одно основание, по которому ЧВК «Вагнер» реально можно уважать: пока все эти бывшие ополченцы Донбасса, 40-летние ветераны иных горячих точек и прочие люди воюют в Сирии, в Сирии нет наших 18-летних срочников».


Андрей Медведев в эфире ВГТРК резюмировал тему:


«Странно видеть, как одни и те же люди раньше орали дурниной о том, что война не дело солдата-срочника, что воевать должны профессионалы, а теперь они так же орут о том, что «какой ужас, у нас есть ЧВК, позор этой власти». Простите, так вы же вроде хотели, чтобы у нас воевали профи? Власть по вашей просьбе, фактически, и создала ЧВК. Нет?».


Таким образом, участники «группы Вагнера» не нарушают ни международное право, ни законы российского государства. Почти все участники ЧВК считают эту деятельность своим долгом и защитой интересов России на дальних подступах.


Автор: Кирилл Серебрянников
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Кирилл Серебрянников
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Страны
Россия
Сирия
США
Украина

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