Россия и Пакистан продолжат совместные контртеррористические учения
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Министр иностранных дел Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф и министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Москве. 20 февраля 2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия и Пакистан продолжат проводить совместные учения по отработке взаимодействия при выполнении контртеррористических операций в горных условиях, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом.
"Мы решили продолжить практику проведения совместных тактических учений "Дружба" по отработке взаимодействия при выполнении контртеррористических операций в горных условиях. Опыт таких учений уже был осенью прошлого года у нас в Карачаево-Черкесии", - сказал Лавров.
По его словам, Россия подтвердила готовность и далее содействовать укреплению контртеррористического потенциала Пакистана, что отвечает интересам всего региона.
"В прошлом году мы передали партнерам четыре транспортных боевых вертолета Ми-35М. Уверен, что они востребованы при проведении антитеррористической операции, о чем нам сегодня наши коллеги рассказали", - указал Лавров.
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20.02.2018
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