В Оренбургской области в мотострелковое соединение ЦВО в 2018 году поступит около 30 модернизированных БМП-2М



БМП-2М "Бережок".

Источник: pro-tank.ru БМП-2М "Бережок".Источник: pro-tank.ru

ЦАМТО, 20 февраля. Дислоцированное в Оренбургской области мотострелковое соединение Центрального военного округа в 2018 году получит на вооружение около 30 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.

По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения, что позволит повысить боеспособность подразделений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.