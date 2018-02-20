В Оренбургской области в мотострелковое соединение ЦВО в 2018 году поступит около 30 модернизированных БМП-2М
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БМП-2М "Бережок".
Источник: pro-tank.ru
ЦАМТО, 20 февраля. Дислоцированное в Оренбургской области мотострелковое соединение Центрального военного округа в 2018 году получит на вооружение около 30 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.
По сравнению с предыдущими образцами БМП-2М имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения, что позволит повысить боеспособность подразделений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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20.02.2018
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