Связисты общевойсковой армии ЗВО получили модернизированные высокопроходимые радиостанции "Артек"
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Радиостанция Р-166-05 на базе БТР-80.
Источник: http://www.russianarms.ru/
ЦАМТО, 20 февраля. Военные связисты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Брянской и Воронежской областях, получили на вооружение модернизированные станции радиосвязи "Артек" Р-166-05.
Пять радиостанций, смонтированных на базе бронетранспортера БТР-80, предназначены для обеспечения радиосвязи в режимах коротких (КВ) и ультракоротких (УКВ) волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам радиоэлектронной борьбы.
"Станции работают по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, что в комплексе с высокопроходимой колесной базой позволяет увеличить живучесть пунктов управления подразделениями армии в 3 раза и сократить время развертывания системы управления до 10 мин.", – отметил первый заместитель командующего общевойсковой армией ЗВО генерал- майор Тимур Трубиенко, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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20.02.2018
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