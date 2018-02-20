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Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду в мае 2018 года

21.02.2018 ТАСС 68 0
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БДК "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийске, 19.06.2016.
Источник: eto ya / forums.airbase.ru

Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", строящийся для ВМФ России на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", планируется спустить на воду в мае 2018 года, сообщил ТАСС пресс- секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Во второй половине мая БДК "Петр Моргунов" должен быть спущен на воду", - сказал он, добавив, что передача корабля ВМФ состоится, как и планировалось ранее, в 2018 году.

По словам Михайлова, 2017 год "десантник" "закончил закрытием первого технологического этапа - окончанием стапельной сборки корпуса корабля", а в 2018-м "заказ ожидают крупномасштабные работы, в том числе - агрегатная замена главного двигателя". Собеседник пояснил, что, по данным специалистов, "сложнейшая операция проводится для того, чтобы устранить проблему c управлением корабля, которая была выявлена в ходе испытаний головного БДК ("Иван Грен" - прим.ТАСС)".

Пресс-секретарь завода "Янтарь" со ссылкой на старшего строителя заказа Сергея Панфилова отметил, что "вся эта работа должна закончиться к концу апреля, чтобы во второй половине мая корабль был спущен на воду".

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" заложен на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде 11 июня 2015 года, в настоящее время он находится на стапеле на предспусковой позиции.

Корабли этого проекта разработки Невского проектно-конструкторского бюро имеют водоизмещение 5 тысяч тонн. Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

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