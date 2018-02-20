"Энергомаш" в 2018 году поставит в РКЦ "Прогресс" макет двигателя новой ракеты "Союз-5"



Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

Первый запуск ракеты намечен на 2022 год

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" (предприятие - изготовитель ракетных двигателей) в 2018 году поставит в Ракетно-космический центр "Прогресс" (изготовитель ракет-носителей "Союз") макет двигателя "РД-171МВ" для новой ракеты "Союз-5". Об этом сообщил гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"В этом году мы должны поставить РКЦ "Прогресс" макет двигателя (РД-171МВ). В марте 2021 года будет поставлен первый летный комплект, а в сентябре 2021 года мы поставим второй летный комплект двигателей для ракет "Союз-5" в беспилотном варианте. В 2022 году будет осуществлен первый запуск ракеты "Союз-5", - сказал Арбузов на заседании по итогам финансовой и производственной деятельности НПО "Энергомаш" в 2017 году.

На предприятии уточнили, что в 2023 году оно поставит заказчику уже полностью отработанный двигатель для использования на пилотируемой версии ракеты-носителя "Союз-5".

В свою очередь заместитель гендиректора НПО "Энергомаш" по экономике и финансам Иван Краснов сообщил о планах поставить заказчикам 19 ракетных двигателей различной модификации.

"В 2018 году НПО "Энергомаш" планирует поставить заказчикам 11 двигателей РД-180, два РД-191, шесть двигателей РД-181. По программе испытаний будет проведено 28 испытаний", - сказал Краснов.

Эскизный проект двигателя

В "Энергомаше" напомнили, что в 2017 году был выпущен эскизный проект по двигателю РД-171МВ, который отличается от прототипа новой системой регулирования, исключающей использование импортных комплектующих, а также рядом технологических и конструктивных решений, отработанных при эксплуатации двигателей РД-180, РД-191, РД-181. "При создании двигателя РД-171МВ впервые в отрасли будет комплексно решаться вопрос о переходе на цифровое проектирование. В 2018 году мы приступаем к перепроектированию двигателей РД-171 и РД-191", - отметил главный конструктор НПО Петр Левочкин.

Ранее Арбузов в интервью ТАСС сообщал, что на работы по модернизации двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ, которые предполагают создание опытного образца, проведение его испытаний и доработку, планируется потратить из бюджета порядка 7 млрд рублей. Двигатель будет создаваться с использованием цифрового проектирования.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты- носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки). Изначально предполагалось использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.

Модернизация двигателей

Левочкин также сообщил, что в 2017 году велась подготовка и модернизация двигателя ракет "Союз", направленная на адаптацию этих носителей для старта с космодрома Восточный, а также сертификация нового горючего нафтил. В НПО "Энергомаш" была разработана конструкторская документация и изготовлена материальная часть для проведения в 2018 году испытаний на новом горючем с доработанной системой регулирования двигателя.

Кроме того, в 2017 году проводились работы по модернизации двигателей первой ступени для ракет "Протон", связанные с переходом на отечественные комплектующие. Новые изделия будут сертифицированы в 2018 году, сообщили на предприятии.

Также ведутся работы по программе создания модификации двигателя РД-191 для первой и второй ступеней ракет тяжелого класса "Ангара-А5П". "В 2016 году НПО "Энергомаш" изготовило двигатель РД-191М и провело его испытания в режиме 110% по тяге. Сегодня НПО "Энергомаш" полностью готово к выпуску конструкторской документации и отработке этого двигателя", - сказал Левочкин.

Он отметил, что на двигателях РД-191 планируется осваивать технологию по изготовлению агрегатов с применением 3D-печати. "Данная технология имеет ряд преимуществ перед традиционными, в том числе, она позволяет существенно сократить трудоемкость при изготовлении деталей, а также реализовать практически все задумки конструкторов", - добавил он.

Выручка за 2017 год

"Энергомаш" увеличил объем выручки по итогам 2017 года на 5,3 млрд рублей по сравнению с 2016 годом и довел его до 17,8 млрд рублей, сообщил Иван Краснов. "Изменение объема выручки обусловлено увеличением производственной программы по коммерческим контрактам", - пояснил он.

На предприятии сообщили, что в 2018 году ему предстоит выполнить контрактные обязательства в объеме 20,6 млрд рублей. Кроме того, планируется реализовать инвестпрограммы более чем на 4 млрд рублей, также будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности.

Там также уточнили, что в 2017 году НПО "Энергомаш" выполнило 25 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по контрактам на общую сумму более 600 млн рублей.