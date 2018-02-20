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«КАМАЗ» и «Северсталь»: новые направления для сотрудничества

21.02.2018 ПАО "КАМАЗ" 155 0
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Логотип компании "Северсталь".

Специалисты «КАМАЗа» и «Северстали» провели в Набережных Челнах двухдневную техническую конференцию, где были рассмотрены варианты развития сотрудничества.


«Северсталь» является крупнейшим действующим поставщиком лидера российского грузового машиностроения в сфере обеспечения металлопрокатом, и сегодня компании рассматривают развитие деловых отношений в другой плоскости. В автопарке «Северстали» - более 500 грузовых автомобилей различных марок и модификаций, и есть потребность в современной высокотехнологичной надёжной технике для обеспечения бесперебойной работы производства. По словам представителей компании, в приоритете - унификация и снижение разномарочности подвижного состава, а также долгосрочное стратегическое партнёрство с поставщиками грузовой техники.


В ходе визита на «КАМАЗ» представители крупнейшей российской сталелитейной и горнодобывающей компании посетили главный сборочный конвейер автомобильного завода, конвейер сборки двигателей Р6 на заводе двигателей, а также совместные предприятия «КАММИНЗ КАМА» и «ЦФ КАМА». Позже корпоративному клиенту представили современные модели спецтехники на выставочной площадке Торгово-финансовой компании «КАМАЗ». Также руководители и специалисты «Северстали» ознакомились с учебным центром автогиганта - Региональным институтом передовых технологий и бизнеса, и центром «КАМАЗ-Автоспорт», где базируется спортивная команда «КАМАЗ-мастер».


В рамках круглого стола состоялись переговоры по перспективам сотрудничества между компаниями. В частности, были затронуты вопросы сервисного обслуживания автомобилей КАМАЗ. Партнёры отметили необходимость повышения технических знаний водителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию и обслуживание автотехники КАМАЗ в автопарке «Северстали».


«КАМАЗ» продемонстрировал потенциальному заказчику современные технологии производства грузовиков, широкий модельный ряд автотехники и большие возможности по обучению технического персонала. В ближайшее время камазовские специалисты проведут анализ существующего подвижного состава в автопарке корпоративного клиента для его унификации и снижения издержек компании, после чего будут приняты решения по развитию партнёрских отношений.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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