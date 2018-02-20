«КАМАЗ» и «Северсталь»: новые направления для сотрудничества
|
|
Логотип компании "Северсталь".
Специалисты «КАМАЗа» и «Северстали» провели в Набережных Челнах двухдневную техническую конференцию, где были рассмотрены варианты развития сотрудничества.
«Северсталь» является крупнейшим действующим поставщиком лидера российского грузового машиностроения в сфере обеспечения металлопрокатом, и сегодня компании рассматривают развитие деловых отношений в другой плоскости. В автопарке «Северстали» - более 500 грузовых автомобилей различных марок и модификаций, и есть потребность в современной высокотехнологичной надёжной технике для обеспечения бесперебойной работы производства. По словам представителей компании, в приоритете - унификация и снижение разномарочности подвижного состава, а также долгосрочное стратегическое партнёрство с поставщиками грузовой техники.
В ходе визита на «КАМАЗ» представители крупнейшей российской сталелитейной и горнодобывающей компании посетили главный сборочный конвейер автомобильного завода, конвейер сборки двигателей Р6 на заводе двигателей, а также совместные предприятия «КАММИНЗ КАМА» и «ЦФ КАМА». Позже корпоративному клиенту представили современные модели спецтехники на выставочной площадке Торгово-финансовой компании «КАМАЗ». Также руководители и специалисты «Северстали» ознакомились с учебным центром автогиганта - Региональным институтом передовых технологий и бизнеса, и центром «КАМАЗ-Автоспорт», где базируется спортивная команда «КАМАЗ-мастер».
В рамках круглого стола состоялись переговоры по перспективам сотрудничества между компаниями. В частности, были затронуты вопросы сервисного обслуживания автомобилей КАМАЗ. Партнёры отметили необходимость повышения технических знаний водителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию и обслуживание автотехники КАМАЗ в автопарке «Северстали».
«КАМАЗ» продемонстрировал потенциальному заказчику современные технологии производства грузовиков, широкий модельный ряд автотехники и большие возможности по обучению технического персонала. В ближайшее время камазовские специалисты проведут анализ существующего подвижного состава в автопарке корпоративного клиента для его унификации и снижения издержек компании, после чего будут приняты решения по развитию партнёрских отношений.
|
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.02.2018 Автотехника КАМАЗ для ЮАР
20.02.2018 Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
16.02.2018 «КАМАЗ», Правительство Ульяновской области и Фонд развития моногородов подписали Меморандум о сотрудничестве
14.02.2018 Производство двигателей Р6: очередной этап
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
12.02.2018 Военные топографы восстановили геодезическую сеть Крыма
09.02.2018 Связисты 41-й общевойсковой армии провели радиотренировку на средствах связи нового поколения
07.02.2018 Смазочно-охлаждающие жидкости под потребности «КАМАЗа»