В Госдуме прокомментировали планы США нарастить присутствие в Черном море
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Украинско-американские военные учения Sea Breeze.
Источник: © РИА Новости / Денис Петров
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сил России, развернутых в черноморском регионе, достаточно, чтобы отразить агрессию любого противника, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
"Насколько я информирован, мы не предполагаем наращивать какие-то силы и средства в этом регионе. У нас их достаточно, чтобы отразить агрессию любого противника. Присутствие второго эсминца, кроме дестабилизации и роста напряжения, не несёт ничего другого", - сказал парламентарий.
В воскресенье эскадренный миноносец ВМС США "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля". ВМС США тогда официально сообщили, что решение "направить сразу два корабля в Черное море было принято заранее, а не в ответ на какие-либо действия". В последний раз два корабля ВМС США одновременно находились в Черном море в июле прошлого года, когда проводились украино-американские учения Sea Breeze.
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20.02.2018
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