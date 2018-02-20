Перспективы развития неуправляемых авиационных средств поражения, минометных выстрелов, средств ближнего боя



Логотип АО "НПО "Базальт".

Источник: http://bazalt.ru/ Логотип АО "НПО "Базальт".Источник: http://bazalt.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех провел на базе НПО «Базальт» научно-техническую конференцию, главной темой которой стало перспективное развитие неуправляемых авиационных средств поражения, минометных выстрелов, средств ближнего боя Вооруженных Сил России на период до 2030 года.

Участники конференции обсудили планы деятельности НПО «Базальт», основные его направления, проблемы и перспективы развития производства.

Генеральный директор НПК «Техмаш» Владимир Лепин ранее в интервью журналистам сообщил, что «НПО «Базальт» продолжает работы по созданию нового электронного авиационного взрывателя», и отметил высокий конструкторский потенциал НПО «Базальт». Также глава Концерна рассказал, что «сейчас начаты работы в новом направлении – создание боевых частей для беспилотных летательных комплексов».

В 2017 г. с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги.

Также Владимир Лепин рассказал об авиабомбе «Дрель», о которой впервые заговорили на форуме «Армия 2016».

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году. Государственные испытания проводятся в соответствии с программой заказчика (Министерства обороны России), после успешного завершения которых в 2018 году, данное изделие планируется принять на вооружение», - сказал генеральный директор «НПК «Техмаш» Владимир Лепин.