После долгих колебаний Китай отказался покупать два российских бомбардировщика. А что насчет Ту-160?



Опытный образец самолета "Ту-160М2".

Источник: © РИА Новости, Искандер Асабаев Опытный образец самолета "Ту-160М2".Источник: © РИА Новости, Искандер Асабаев

25 января 2018 года в присутствии президента Путина прототип бомбардировщика Ту-160М2 совершил свой первый демонстрационный полет. Ту-160М2 - это модернизированный вариант ракетоносца, который был сконструирован на базе незаконченного советского Ту-160 с заводским номером 0804. Во время первого полета заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что Воздушно-космические силы России подпишут договор на закупку десяти стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 общей стоимостью 18,1 миллиарда юаней. Для военного самолета такого уровня, цена действительно небольшая.

Среди всех трех российских стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 является самым мощным, но про него в Китае знают меньше всего. Так, например, было гораздо больше новостей про Ту-95МС. А когда старшее поколение узнало о Ту-22М3, то практически все затрепетали от страха.

Так давайте внимательно посмотрим, что это были за новости и почему их было так много. Российская логика продажи вооружений очень похожа с американской. И причины почему Россия решила продавать вооружение Китаю тоже очень интересны. Сначала стоит упомянуть Су-35С, Военно-воздушные силы КНР постоянно следили за развитием истребителя Су-35С, и вскоре после первого демонстрационного полета Китай незамедлительно направил делегацию с целью проведения исследования Су-35С, а также комплектующих этого самолета. Однако только потом мы узнали, что окончательные условия договора были определены в далеком 2014 году на Чжухайском авиасалоне (Чжухай-2014 - прим. ред.).

Истина очень простая. Успешное развитие китайских истребителей J-20 (В 2011 году Китай провел испытательный полет четырех прототипов J-20 - прим. автора.) заставило русских осознать тот факт, что если сейчас не поймать шанс, то больше его может и не представиться. По той же причине, после того, как зенитный ракетный комплекс HQ-9B несколько раз продемонстрировал свою мощь как в парадах, так и на учениях, российская зенитная ракетная система С-400 начала терять свои лидирующие позиции. Эх ты, недокомплекс! Теперь и тебе придется поучиться у наших конструкторов!

И поэтому продвижение бомбардировщиков Ту-22М и Ту-95МС до и после совместных учений России и Китая под названием "Мирная миссия-2005", которые проходили десять лет назад, тоже было следствием этой логики, а именно опасением того, что китайский рынок может закрыться для России. В то время боевые самолеты Xian-6K после того, как были оснащены авиационными крылатыми ракетами CJ-20, уже провели свои первые испытания. Хотя россияне вряд ли обладали какими-либо точными сведениями о боевых самолетах Xian-6K, так как первый демонстрационный полет планировался только через два года, но даже в то время несложно было сделать вывод, что Китай будет продолжать улучшать самолеты этого типа.

Обе модели бомбардировщиков довольно привлекательны для покупателей. Ту-22М3 может преодолевать противовоздушную оборону на малой высоте, он обладает сверхзвуковой скоростью и оснащен большим количеством бомб. Более того, он знаменит своими возможностями по уничтожению авианосцев. Российский стратегический самолет-ракетоносец Ту-95МС может несмотря на тяжелый груз летать на большие расстояния. И если даже постоянно совершенствовать Xian-6, то все равно он не добьется таких успехов. Так чего ждать? Покупайте!

В то время российская сторона всячески старалась предложить нам некую "двухступенчатую" программу, а именно сначала заплатить авансом за 12 сверхзвуковых бомбардировщиков ТУ-22М3. По причине того, что производственная линия была уже закрыта, то Китаю оставалось только выбирать из действующих самолетов российской армии. Эти самолеты, с одной стороны, могли подготовить наземные службы Народно Освободительной Армии Китая, а с другой стороны, эти боевые самолеты могли бы стать прототипом для заводов, которые впоследствии имели бы возможность их внимательно изучать. А после российская сторона могла бы передать техническую документацию и все данные сверхзвукового бомбардировщика ТУ-22М3 заводу по производству Xian-6, для того, чтобы он уже начал собственное производство. В целом говоря, такой способ не сильно отличается от китайского производства военного самолета J-5 (аналог истребителя МиГ-17) и J-6 (аналог истребителя МиГ-19) в 50-х годах прошлого века. Единственное различие заключается в том, что отсутствовал бы импорт оригинальных запчастей, так как все запчасти для самолетов производились бы в Китае.

Если десять лет назад Китай решился бы скопировать Ту-22М3, то ему не составило бы это труда, так как уже тогда Китай начал копировать Су-27 и перешел от импорта оригиналов к собственному производству. Однако, очевидно, что турбореактивный двигатель НК-25 все же необходимо импортировать из России. Однако если нужно самостоятельное производство по образцу турбореактивного двигателя НК-25, то если учесть провалившейся попытки по имитированию турбореактивного двухконтурного двигателя Д-30, чьи технологии сильно отстают от двигателя НК-25, то запуск производства такого высокотехнологичного двигателя, как НК-25, боюсь, что занял бы слишком много времени.

Бомбардировщик Ту-22М3. Источник: ТАСС/Владимир Смирнов

Раз уж мы упомянули Су-27, то давайте поговорим о нем подробнее. В 90-х годах прошлого века государственные инвестирование в истребители Су-27 и их технологий производства не только значительно увеличили боевую эффективность военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но и повысили военную мощь военно-морских сил. Более того они сыграли позитивную роль в развитии отечественных самолетов третьего и четвертого поколений. Так, например, давайте посмотрим на китайский истребитель J-20, он обладает повышенной скрытностью и сверхзвуковой скоростью. Более того, он не только сохраняет, но и совершенствует высокую маневренность, большую бомбовую нагрузку и высокую дальность полета. Такое стало возможно только после покупки Су-27.

Но что если бы мы импортировали ракетоносец Ту-22М3? С технической точки зрения, это, конечно, сделало бы нас более опытными в производстве крупногабаритных самолетов. Но ради этого придется инвестировать огромные средства (это неизбежно), но будет ли от этого польза для разработки самолетов следующего поколения?

Давайте представим, что мы не будем производить по образцу, а просто будем импортировать комплексы оборудования. Нам тогда также придется импортировать и оборудование для обеспечения этих самолетов, так как оборудование, находящиеся на вооружении у нашей армии не совместимо с самолетами, которые были произведены в России. Мы можем производить только одну третью всех необходимых запчастей. Потребуется немало усилий, чтобы модернизировать линии производства. Это означает, что в мирное время эксплуатационные расходы достигают неимоверных чисел, ну а в случае военных действий нам придется тратить огромные суммы.

Но даже если мы сможем решить все вышеупомянутые проблемы, то с технической точки зрения Ту-22М3 не может полностью удовлетворить нынешние потребности военно-воздушных сил КНР. У Ту-22М3 сильно отстает бортовое электронное оборудование. Ведение радиоэлектронной борьбы также не является его сильной стороной (это нам хорошо показала российско-грузинская война в 2008 году - прим. автора). Эти недостатки конечно и можно подправить, но если посмотреть на арсенал Ту-22М3, то, кроме как гиперзвуковой аэробаллистической ракеты класса "воздух-земля" X-15, никаких других высокоточных управляемых ракет нет. Русские хоть и решились на ее продажу, но мы нигде не можем ее применять. И что это за "главный козырь" такой? Это уже нерационально.

Да и в самой России эти недостатки начали исправлять только в последнее время, когда начали совершенствовать Ту-22М3М. Если сравнить усовершенствованные модели Ту-95MSM и Ту-160M с возможность нанесения высокоточных ударов по противнику (они, кстати, были выпущены позднее, чем Ту-22М3М), то можно охарактеризовать реальное положение Ту-22М3М в воздушно-космических силах России.

Если мы посмотрим с точки зрения арсенала, то длинна отсека для ракет в Ту-22М3М не достигает и семи метров, следовательно, нет возможности применять крылатые ракеты Kh-555/101 или другие ракеты, которые используются истребителем J-20. А это еще более серьезный недостаток для военно-воздушных сил Китая, которые стремятся к сдерживанию "второй цепи островов" (проходит от северной части Японии к Гуаму и через Микронезию, а заканчивается у берегов Папуа-Новой Гвинеи - прим. перев.) А если оснастить самолет подвесными ракетами, то он уже не будет летать на сверхзвуковой скорости, и зачем нам тогда тратить деньги на его покупку, когда мы можем купить бомбардировщик Н-6К, который обладает большим арсеналом и летает на более дальние расстояния?

Хотя, впрочем, военно-морские силы Китая очень даже заинтересованы в покупке Ту-22М3, так как у ВМС на вооружении стоят только противокорабельные бомбардировщики Xian H-6 и J-7, а этого явно будет недостаточно, чтобы противостоять сильному врагу. В таком случае, теоретически, комбинация бомбардировщиков Ту-22М3 и сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет российского производства поднимет ударную способность ВМС.

Однако все не так просто. Даже если мы решим вопрос с импортом и техническими проблемами, связанными с ракетой Х-22, то покупка несколько самолетов и ракет совсем не означает, что на этом все и закончиться. Каким образом обнаруживать цели? Как решить проблему конвоирования судов? Как проводить радиоэлектронную борьбу? Каким образом организовывать совместные нападения? Проще говоря, если бы вы хотели, чтобы бомбардировщик Ту-22М3 был такими же могучим, как и весь военно-морской флот СССР, то тогда нужно заполучить этот флот, и только так это возможно. А на тот момент ВМС КНР явно не достигал такого уровня.

Китайский бомбардировщик Xian H-6K. Источник: AP Photo, Xinhua/ Liu Rui

Кроме этого, после того, как была импортирована партия бомбардировщиков Ту-30MK2, бюджет ВМС КНР сразу сильно опустел. Поставьте себя на их место, у вас есть выбор: купить по одинаковой стоимости партию Су-30MK2 и передать их флоту, базирующемуся в Южном море, или купить несколько Су-22М3, которые черт знает когда вам пригодятся? Что выбрали бы вы? Все прекрасно понимают, что было бы гораздо полезнее для боеспособности ВМС КНР. И стоит напомнить, что ныне могучие военно-воздушные силы Южного флота ВМС НОАК, в то время имели на вооружение только самолеты F-7HH и F-6.

Общеизвестно, что договор на покупку второй партии Су-30МК так и не был заключен, а непроданные материалы Россия сама использовала при производстве первой партии Су-30М2. Но это уже другая история.

Что касается стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, несмотря на то, что он может нести большое количество ракет, в реальности бомбардировщик больше используется в мирное время для устрашения, например, в территориальных водах Японии. Давайте представим начало реальных боевых действий, в особенности с сильным противником. Из-за географического положения Китая, Ту-95МС не обладает возможностями преодоления системы противовоздушной обороны. Боевой самолет J-6K китайского производства может выполнить все задачи, которые выполняет Ту-95МС. Во всяком случае, все сводится к простому сбрасыванию ракет, разница лишь в том, кто сможет сбросить больше.

Стоит добавить, что производственные линии обеих моделей самолетов приостановлены. Более того, дизайн корпуса устарел; долго не использовался, а это могло привести к снижению защитных функций, да и к падению эффективности в целом. Поэтому неудивительно, что наши военные не хотят заключать договор.

Есть еще одно важное обстоятельство: когда Россия планировала экспортировать Ту-22М3, был принят детальный план, СМИ везде освещали эти события, но несмотря на то, что Россия уже оповестила о возможности экспорта Ту-95МС, четкая позиция оставалась довольно неясной. Как-никак, Россия всегда относится к Китаю с осторожностью. Более того, экспорт такого высококачественного бомбардировщика, как Ту-95МС, будет означать гораздо больше, чем экспорт Ту-22М3. Он окажет влияние не только на техническую сторону Китая, но и будет иметь политическое значение. Поэтому нет ничего удивительного, что договор так и не был заключен.

Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М2. Источник: Искандер Асабаев / РИА Новости

Спустя десять лет, уже никто и не упоминал взаимосвязь этих самолетов с Китаем. Недавно в КНР снова заговорили о сверхзвуковых бомбардировщиках Ту-22М, я предполагаю, что причина заключается в проведении АрМИ (Армейские международные игры - прим. ред.) на территории Китая. Именно в то время, когда в интернете обсуждался бомбардировщик следующего поколения китайского производства, Ту-160М2 совершил свой первый полет. Возможно, не пройдет и несколько дней, как повсюду будут новости, что Китай собирается купить российский Су-160М2.

Конечно же, это гораздо более ценная вещица, чем Ту-95МСМ. Ту-160М2 демонстрирует силу ВВС России. Он является воплощением идей Путина по наращиванию военной мощи страны. К тому же первый самолет будет выпущен только в 2023 году, в год будет производиться только два самолета, следовательно, первая партия, состоящая из десяти самолетов, будет готова только к 2027 году. Ту-160М2 для русских очень важен, совершенно несравним с Су-35С, то можно сделать вывод, что у нас не будет возможности "вырвать зубы у медведя" (заключить договор на поставку Ту-160М2 - прим. ред.).

Но если говорить чисто с технической точки зрения, в то время с нашими возможностями мы могли производить только Ту-22М3 и Ту-95МС, а вот свои самолеты еще не могли. Но это все не так важно. В последние годы, с модернизацией ВВС и специального оборудования, все самое интересное будет происходить в будущем. Но, кажется, что сейчас нет ничего не лучше, чем стараться продолжать модернизировать Ту-160.

Разработка комплекса "Бурлак" на основе Ту-160CК наглядно показала, что необходимо возвращаться к первоначальному Ту-160. На Ту-160СК можно разместить жидкотопливную ракету, которая весит 27 тонн и имеет 19 метров в длину, а также может взлетать на высоту 13,5 метров. Двигатели размещаются попарно в гондолах под фюзеляжем.

Sina.com, Китай