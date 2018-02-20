Следующий выход россиян в открытый космос запланирован на 8 августа



Алексей Овчинин.

Источник: © Артем Коротаев/ТАСС Алексей Овчинин.Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

Олегу Артемьеву и Алексею Овчинину предстоит установка на внешней поверхности МКС аппаратуры для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 20 февраля. Российские космонавты Олег Артемьев и Алексей Овчинин выйдут в открытый космос 8 августа 2018 года. Об этом во вторник сообщил журналистам сам Артемьев.

"Выход назначен на начало августа, сейчас дата стоит восьмое августа", - сказал он перед началом экзаменационной тренировки.

Российским космонавтам предстоит в ходе выхода установить на внешней поверхности Международной космической станции аппаратуру для эксперимента по мониторингу диких птиц ICARUS. Сам эксперимент космонавт назвал самым интересным из более чем пятидесяти, которые российскому экипажу предстоит выполнить в ходе полета. Свою готовность к выходу в открытый космос Артемьев оценил как высокую. "Это типовые операции, каждый космонавт может снимать и устанавливать оборудование на внешней поверхности станции", - добавил он.

Во вторник стартовала экзаменационная тренировка экипажей, в ходе которой им предстоит справиться с рядом нештатных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в полете и которые представляют наибольшую опасность, в частности, разгерметизация или пожар на борту. Также экипажи оттачивают на Земле умение выполнять причаливание корабля "Союз МС" в ручном режиме, а также выполнять перестыковку - штатную операцию, необходимую для перевода корабля с одного стыковочного узла на другой.

В состав основного экипажа МКС-55/56 входит космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел (США) и Ричард Арнольд (США). Дублеры - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг (США). Они отправятся к МКС на корабле "Союз МС-08" 21 марта с космодрома Байконур.

Предыдущий выход россиян в открытый космос состоялся 2-3 февраля. Тогда Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров установили новый рекорд отечественной космонавтики, проведя за пределами станции 8 часов 13 минут.