Более 20 новейших вертолетов прошли испытание в горах Кубани в ходе учений
|
|
Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник: Павел Сарычев\НГ-Online
Военнослужащие отработали высадку десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 20 вертолетов, среди которых Ми-28Н "Ночной охотник", транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М и эскадрилья Ка-52 "Аллигатор", успешно выполнили задачи летно-тактического учения (ЛТУ) в горах Краснодарского края. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Около 60 вертолетчиков в ходе ЛТУ на "отлично" отработали задачи перебазирования на запасные аэродромы, высадку тактического воздушного десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения",- сказал Астафьев.
Практическое использование в горах новейших образцов вертолетов, дислоцированных в Краснодарском крае, показало достаточную подготовленность летного и инженерно-технического состава, прошедшего профессиональную переподготовку на предприятиях-изготовителях и в учебных центрах ВКС, отметил он.
|
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
20.12.2017 "Вертолеты России" сообщили, что выполнили свою часть оборонзаказа-2017
20.12.2017 "Вертолеты России" выполнили ГОЗ-2017
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
05.06.2017 До конца года Ленинградская армия ВВС и ПВО Западного военного округа получит более 60 ед. современной военной техники
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
12.07.2016 Крушение Ми-35: версии
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы