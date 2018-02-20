Более 20 новейших вертолетов прошли испытание в горах Кубани в ходе учений



Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Источник: Павел Сарычев\НГ-Online Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".Источник: Павел Сарычев\НГ-Online

Военнослужащие отработали высадку десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 20 вертолетов, среди которых Ми-28Н "Ночной охотник", транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М и эскадрилья Ка-52 "Аллигатор", успешно выполнили задачи летно-тактического учения (ЛТУ) в горах Краснодарского края. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Около 60 вертолетчиков в ходе ЛТУ на "отлично" отработали задачи перебазирования на запасные аэродромы, высадку тактического воздушного десанта на высокогорные площадки, а также уничтожение бронетехники и живой силы условного противника из штатных систем пушечного и ракетного вооружения",- сказал Астафьев.

Практическое использование в горах новейших образцов вертолетов, дислоцированных в Краснодарском крае, показало достаточную подготовленность летного и инженерно-технического состава, прошедшего профессиональную переподготовку на предприятиях-изготовителях и в учебных центрах ВКС, отметил он.