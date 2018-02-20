Минобороны Бельгии приступает к оценке предложений по поставке новых истребителей
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Истребитель F-16 бельгийских ВВС.
Источник: f-16.net
ЦАМТО, 20 февраля. Уполномоченные структуры Великобритании и США совместно с компаниями-производителями представили Минобороны Бельгии окончательные предложения в рамках тендера на закупку новых истребителей.
Новые истребители предназначены для замены 54 состоящих на вооружении F-16.
Министерство обороны Великобритании 14 февраля объявило, что представило совместно с BAE Systems окончательное предложение по поставке истребителей "Тайфун", а Объединенное управление программы F-35 совместно с корпорацией Lockheed Martin представило итоговое предложение по поставке F-35A "Лайтнинг-2".
Предложение по поставке истребителей "Тайфун" предполагает организацию подготовки личного состава ВВС Бельгии в составе британских ВВС, а также создание центров разработки решений в киберсфере, промышленное и технологическое сотрудничество в таких областях, как аддитивные технологии, передовые материалы, боевая подготовка и тренажерное оборудование.
США ранее не раскрывали подробности своего предложения Минобороны Бельгии. В январе 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 34 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в версии с обычным взлетом и посадкой, 38 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney, систем РЭБ, систем C4I/CNI, а также другого оборудования и услуг общей стоимостью до 6,53 млрд. долл.
Теперь МО Бельгии намерено приступить к процедуре оценки предложений. В ходе этого этапа запрещены любые контакты с государственными органами стран-поставщиков или компаниями-претендентами. Предложения будут оцениваться на основе ранее определенных критериев, в число которых входят: общая стоимость продажи, боевые возможности, сотрудничество и взаимодействие в военной сфере, защита основных интересов в сфере безопасности, возможности дальнейшего развития, простота применения и развертывания, оперативная и техническая поддержка.
Проведение оценки возложено на группу из 33 экспертов, разделенную на 7 подгрупп, каждая из которых будет оценивать один критерий. Группа из 30 экспертов была назначена Вооруженными силами, а еще три специалиста представляют Министерство экономики.После завершения оценки ее результаты будут представлены на рассмотрение правительства.
Как сообщал ЦАМТО, 17 марта 2017 года Министерство обороны Бельгии сообщило о начале программы закупки боевых самолетов, предназначенных для замены 54 состоящих на вооружении F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период 2023-2028 гг. Всего предполагается закупить 34 новых многоцелевых истребителя. Новые самолеты планируется эксплуатировать до 2058 года.
Министерство обороны рассчитывает приобрести истребители в рамках межправительственного соглашения, которое будет включать сотрудничество при поставке самолетов, их обслуживании и ремонте. В связи с этим запросы о предложениях были отправлены пяти иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, включая: Генеральную дирекцию по вооружениям министерства ВС Франции ("Рафаль" компании Dassault Aviation), Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции FMV ("Грипен E" компании Saab), Объединенное управление программы F-35 (F-35A "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin), Отдел PMA-265 командования авиационных систем ВМС США (F/A-18F "Супер Хорнет" компании Boeing), Министерство обороны Великобритании ("Тайфун" консорциума Eurofighter). В апреле 2017 года компания Boeing уведомила правительство Бельгии о том, что не будет участвовать в тендере. В июле 2017 года от участия в конкурсе отказалась Швеция.
К крайнему сроку подачи ответов на запрос о предложениях (8 сентября 2017 года) необходимые документы представили США (F-35A "Лайтнинг-2") и Великобритания ("Тайфун"). Франция официально отказалась представлять предложение на тендер, однако Министерство вооруженных сил страны заявило, что предлагает Бельгии углубленное сотрудничество в рамках проекта замены F-16, основанное на поставке самолетов "Рафаль". Для этого страны могут подписать межправительственное соглашение, которое будет включать поставку истребителей, сотрудничество между ВВС двух стран в сфере их боевого применения и обслуживания, подготовке личного состава, а также промышленную и техническую кооперацию национальных компаний.
С сентября прошлого года власти Франции и Dassault Aviation разработали ряд конкретных предложений, которые, по их мнению, позволят убедить бельгийское правительство принять французское предложение.
В настоящее время Франция сохраняет заявленную позицию, то есть это поставка самолетов вне тендерной процедуры. В рамках предлагаемой продажи истребителей "Рафаль" на текущий момент подписано около 30 контрактов для поддержки французского предложения, которые включают обслуживание, обучение и участие в реализации проектов беспилотных летательных аппаратов. В случае выбора французского самолета во Фландрии также будут созданы два исследовательских центра в сфере аддитивных технологий и разработки интерфейса "человек-машина", а в Валлонии будут сформированы структуры, специализирующиеся на численном моделировании и передовых материалах. Кроме того, во Фландрии будет создано предприятие по техническому обслуживанию и ремонту самолетов. Консорциум утверждает, что уже разместил заказы на предприятиях в Бельгии и разместит новые в случае выбора истребителей "Рафаль".
В дополнение к ежегодным заказам в размере около 800 млн. евро (911 млн. долл.) на период не менее мере 20 лет, Dassault Aviation, Thales и Safran обязуются "компенсировать" 100% инвестиций Бельгии в программу замены F-16 (по некоторым оценкам около 20 млрд. евро в течение 20 лет) и поддержать более 5000 рабочих мест.
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20.02.2018
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