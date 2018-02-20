Министр обороны проверил процесс подготовки офицерских кадров в Новосибирском высшем военном командном училище
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Сергей Шойгу.
Источник: ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский
ЦАМТО, 20 февраля. В преподавательскую практику Новосибирского высшего военного командного училища (НВВОКУ) активно внедряется опыт сирийской военной кампании.
Об этом доложил министру обороны генералу армии Сергею Шойгу, который 19 февраля проинспектировал процесс подготовки офицерских кадров в военном вузе, его начальник полковник Виталий Разгонов.
Глава военного ведомства проверил, в частности, организацию занятий курсантов в классах обучения средствам разведки, водолазной подготовки, военной топографии, осмотрел общежитие специального факультета и медицинский пункт вуза.
Выпускники НВВОКУ служат в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии, воинских формированиях ФСБ, Федеральной службе охраны, Главной военной прокуратуре, других силовых структурах и правоохранительных органах страны.
Более 40 выпускникам училища присвоены высшие офицерские звания. 27 человек удостоены звание Героя Советского Союза и Российской Федерации, трое выпускников зачислены навечно в списки личного состава вуза, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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20.02.2018
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