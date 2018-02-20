До 2020 года соединения ПГРК "Ярс" РВСН будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей



Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 20 февраля. До 2020 года соединения ПГРК РВСН планируется полностью укомплектовать уникальными, не имеющими аналогов, тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс".

При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.

В ближайшие два года уникальные тренажеры поступят в Барнаульское (Алтайский край) и Бологовское (Тверская область) ракетные соединения.

Всего в 2018 году в соединения и воинские части РВСН, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс", будет поставлено около 150 новейших тренажеров.

Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств (УТС) в Ракетные войска будут возрастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.