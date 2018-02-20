До 2020 года соединения ПГРК "Ярс" РВСН будут полностью укомплектованы тренажерами для подготовки механиков-водителей
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
ЦАМТО, 20 февраля. До 2020 года соединения ПГРК РВСН планируется полностью укомплектовать уникальными, не имеющими аналогов, тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок мобильного ракетного комплекса "Ярс".
При этом в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных агрегатов новейшего комплекса.
В ближайшие два года уникальные тренажеры поступят в Барнаульское (Алтайский край) и Бологовское (Тверская область) ракетные соединения.
Всего в 2018 году в соединения и воинские части РВСН, перевооружаемые на ракетный комплекс "Ярс", будет поставлено около 150 новейших тренажеров.
Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств (УТС) в Ракетные войска будут возрастать, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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20.02.2018
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