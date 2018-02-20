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Источник сообщил о планах завершить госиспытания арктического "Тора" весной

21.02.2018 Интерфакс-АВН 60 0
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ДТ-30ПМ-Т1
Боевая машина ДТ-30ПМ-Т1 (9А331МДТ) зенитного ракетного комплекса 9К331МДТ "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в ходе репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2017 года.
Источник: vk.com/milinfolive

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Государственные испытания арктического варианта зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности "Тор-М2ДТ", как ожидается, завершатся в мае, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Завершение государственных испытаний запланировано на май", - сказал он.

По словам собеседника "Интерфакса", на прошлой неделе на полигоне "Капустин яр" (Астраханская область) проведены первые ракетные стрельбы комплекса "Тор-М2ДТ". "Они признаны успешными. Это был один из этапов госиспытаний", - сказал источник.

"Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2". Установлен на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30.

"Эти комплексы обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при 50-градусном морозе. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров", - сообщили ранее в Минобороны РФ.

ЗРК "Тор-М2ДТ" способен одновременно вести стрельбу по 4 воздушным целям, атакующим с различных направлений.

Как сообщал "Интерфакс", первые арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" российские военные рассчитывают получить в 2018 году.

"Тор-М2" - всепогодный ЗРК, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
ДТ-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Тор ЗРК

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