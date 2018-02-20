МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в понедельник в МИД РФ после нескольких нападений на здание Россотрудничества в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"(Ему) был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", - говорится в сообщении МИД РФ.
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20.02.2018
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