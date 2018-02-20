Путин и Эрдоган условились о контактах на различных уровнях



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону условились о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Путина с президентом Турецкой Республики Эрдоганом. Отмечена положительная динамика развития российско-турецкого сотрудничества и условлено о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.