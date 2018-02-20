Мертвые петли стратегии — часть II



Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017.

Источник: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве. 24 августа 2017.Источник: © РИА Новости, Пресс-служба президента Украины

Борьба за умы ожесточеннее, чем за ресурсы

Окончание. Начало

В военной науке первооткрывателями новых идей зачастую выступают руководители самых высоких рангов. Считается, что только крупные военачальники способны охватить круг проблем и понять суть, предложить решения на основе собственных обширных знаний и опыта. Однако для фундаментальных исследований надо иметь еще как минимум навыки и способности. Очень часто случалось, что офицеры низшего и среднего звена генерируют верные идеи, которые не воспринимаются руководством.

Можно вспомнить комдива Иссерсона, опубликовавшего в 1940 году книгу "Новые формы борьбы (опыт исследования современных войн)", в которой он предсказал: "Война вообще не объявляется. Она просто начинается заранее развернутыми вооруженными силами. Мобилизация и сосредоточение относятся не к периоду после наступления состояния войны, как это было в 1914 году, а незаметно, постепенно проводятся задолго до этого".

“Американские аналитики ввели в оборот понятие информационного превосходства”

Взгляды Иссерсона отвергли – они не совпали с идеями старших командиров. Считалось, что в начале войны под прикрытием развернутых на границе войск будет проходить мобилизация, о чем писал в мемуарах маршал Жуков: "Внезапный переход в наступление всеми имеющимися силами, притом заранее развернутыми на всех стратегических направлениях, не был предусмотрен. Ни нарком, ни я, ни мои предшественники Б. Шапошников, К. Мерецков, ни руководящий состав Генштаба не рассчитывали, что противник сосредоточит такую массу бронетанковых и моторизованных войск и бросит их в первый же день компактными группировками на всех стратегических направлениях".

Вспомним также, что считавшаяся сильнейшей в предвоенной Европе французская армия рассчитывала на первом этапе боев обезопасить границы, опираясь на линию Мажино, а парижские стратеги полагали, что основной удар, как и в 1914-м, немцы нанесут через Бельгию. Возможность рейда вермахта через лесистые и труднопроходимые Арденны всерьез не рассматривалась.

Можно привести пример, как в 1912 году высший чиновник Военного министерства Австро-Венгрии перечеркнул проект танка, предложенного лейтенантом Буртыном, сопроводив его надписью: "Человек сошел с ума!", а такие видные военачальники, как французский маршал Фош и немецкий генерал Людендорф, хотя и признавали роль танков, но совершенно недооценивали значение самолетов и видели в них лишь средство для спортивных состязаний.

Пренебрежительное отношение к иной точке зрения, к новым идеям, генерируемым офицерами низшего и среднего звена, зачастую приводило к тяжким последствиям. Необходимо более чуткое, внимательное отношение к иной точке зрения, к нестандартным подходам.

Найти и обесточить

В "Вестнике Академии военных наук" начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что ценность военной науки в предвидении. Неспособность правильно определить тенденции развития средств и способов противостояния, закономерностей их изменения, влияющих на сущность и характер международного противоборства, чреваты тяжелейшими последствиями.

Научное предвидение в нашем деле – важнейшая часть познания действительности, когда на основании прогноза развития геополитической обстановки в мире, выявленных источников и форм современного международного противостояния определяются военные и невоенные угрозы России, меры их нейтрализации.

Проведенный в АВН анализ показал, что серьезную опасность представляет необъявленная информационная война, давно уже ведущаяся против нашей страны. Американские аналитики даже ввели в оборот понятие информационного превосходства: возможность сбора, обработки и распространения непрерывного потока информации при воспрещении использования (получения) ее противником.

Сегодня подобные операции играют существенную роль. В США ставят вопрос о выделении информационных операций наряду с другими в самостоятельный вид боевых действий, изучается проблема оценки военного ущерба, нанесенного противнику таким способом. Более того, командование ВС США предполагает введение в виды ВС формирований, укомплектованных специалистами, получившими необходимую подготовку и оснащенными современным информационным оружием.

Особую опасность оно представляет для компьютерных систем органов госвласти, управления войсками и вооружением, финансами и банками, экономикой страны, а также для людей при информационно-психологическом (психофизическом) воздействии на них с целью изменения индивидуального и коллективного поведения.

Эффективность хакерских атак показал случай, произошедший в США в 1988 году. Тогда американский студент Р. Моррис запустил через Интернет вирус, который на три дня (со 2 по 4 ноября 1988-го) вывел из строя фактически всю компьютерную сеть США. Были парализованы компьютеры Агентства национальной безопасности, Стратегического командования ВВС США, локальные сети всех крупных университетов и исследовательских центров.

В 2008 году была взломана информационная система Пентагона и выведены из строя около 1500 компьютеров. Американские официальные лица утверждали, что эта вирусная атака под названием "Титановый дождь" проводилась под покровительством властей КНР ("Ушат дождя на Пентагон"). В январе 2009-го истребители ПВО ВМС Франции несколько дней не могли летать – их компьютеры были поражены червем Downadup, использовавшим уязвимость в ОС Windows, стало невозможно загрузить планы полетов. Сегодня, по заявлениям иностранных экспертов, отключение компьютерных систем на несколько часов приведет к разорению 20 процентов средних компаний и около 33 процентов банков. За несколько суток "блэкаута" потерпят крах 48 процентов компаний и половина банков. Экономика государства обрушится.

Согласно данным американского аналитика кибербезопасности для того, чтобы подготовить сетевую атаку, которая выведет из строя компьютеры и парализует США, потребовалось бы два года и максимум 600 человек, а стоило бы это меньше 100 миллионов долларов.

Народ, лишенный смысла

Анализ особенностей войны в современных условиях позволяет сделать вывод о том, что она идет на уровне сознания, идей, и только там и таким образом достигаются победы. "Мы приближаемся к такой ступени развития, когда уже никто не является солдатом, но все участники боевых действий, – заявил один из руководителей Пентагона. – Задача теперь не в уничтожении живой силы, но в подрыве целей, взглядов и мировоззрения населения, в разрушении социума".

“Вооруженным силам необходимы квалифицированные специалисты по идеологическому противодействию. Их надо целенаправленно растить”

Цель идеологического воздействия в том, чтобы ослабить, подорвать моральный дух населения страны-противника, внести в его мировоззрение смятение, посеять сомнение в правильности идеологических установок. Объект воздействия – все социальные группы, этносы, конфессии. Однако особую опасность оно представляет для властей государства. Перерождение руководителей страны осуществляется через почести и международное признание, ввод в "клубы избранных", постоянное напоминание о нетленности личного вклада в историю, убеждение в том, что на их уровне национальные интересы не главное, так как предназначение имярек – участие в управлении миром.

В отношении политического и военного руководства помимо такого воздействия используются также компромат, гарантии личной (семьи) безопасности и сохранности вкладов, собственности за рубежом, похвала за несуществующие достоинства и т. п.

Особая роль отводится идеологическому воздействию на население страны-противника. В свое время первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк говорил: "Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить ложные ценности, и тогда они победят сами себя!".

Правоту германского политика, повторим, подтвердили трагические события в СССР 1991 года. Анализируя причины катастрофы Советского Союза можно говорить о происках западных партнеров, коварстве Саудовской Аравии, гонке вооружений и т. д., но корень бед – внутри страны, в некомпетентности ее руководителей и, увы, в нашем доверчивом народе, поверившем сказкам о сладкой жизни "за бугром".

И сегодня идеологическое воздействие на национальное сознание россиян для его изменения в необходимом агрессору направлении – одно из главных направлений войны. В частности, лишение нации смыслов и традиционных ценностей, их подмена (изменение) и внедрение новых образов и стандартов.

Во многом национальное сознание изменяется искажением истории страны. В этом преуспевают как западные политики и историки, так и отечественные из "пятой колонны". Цель фальсификации – изобразить историю России в самом мрачном виде, внушить людям, что если в прошлом у нас не было ничего путного, то нельзя рассчитывать и на достойное будущее. В результате постоянного массированного воздействия на сознание нации качественно меняются ее менталитет, нравственные ценности. Монолит разрушается, самобытность утрачивается, теряется национальная идентичность. Все это незаметно приведет к социальной катастрофе, в результате которой разочаровавшийся в себе и в своей истории народ самоуничтожается, отдавая врагам природные ресурсы, культуру, территорию.

Предостережением для россиян прозвучала речь Владимира Путина, в которой он призвал всех патриотов сплотиться в деле укрепления России и для создания ее новой идеологии. Он сказал, что за умы и души россиян иностранными государствами ведется война, по важности последствий сравнимая с глобальной борьбой за ресурсы. И что ей, идущей в наших пределах, может быть противопоставлена только национальная идеология. Ее увядание в СССР и Российской империи Путин назвал причиной их разрушения и призвал не допустить подобного в РФ.

Сейчас в этом направлении развернута большая работа. Не случайно в последнее время опасения наших противников вызывает не только создание и принятие на вооружение перспективных образцов ВВСТ, но и активное идеологическое противодействие политике Запада и НАТО. В связи с этим что удивляться разнузданной кампании дискредитации российских СМИ, вещающих за рубежом, нападкам на блоггеров и активистов, отстаивающих отличную от интересов Запада точку зрения, психологическому давлению на наших политиков, государственных и общественных деятелей, военных.

Искажение событий в Сирии и на Украине, обвинения РФ в агрессии в Донбассе, массовой гибели мирных жителей в САР – звенья одной цепи. Как показал опыт сирийской войны, силовое воздействие должно сочетаться с психологическими и информационными операциями. Только тогда будет достигнут максимальный эффект.

МО РФ необходимы квалифицированные специалисты по идеологическому противодействию. Их надо целенаправленно растить в военных учебных центрах и на военных кафедрах гражданских вузов. ВС РФ должны быть готовы к новым формам и способам ведения войны, которые появились и еще появятся.

Перечитывая Ленина

Сегодня военные ученые направляют основные усилия на решение прикладных задач, разрабатывают и издают многочисленные методики, руководства, инструкции, положения и другие документы. Вместе с тем в области войны и безопасности есть не только прикладные, но и фундаментальные проблемы. Такие, как исследование сущности и характера военного и невоенного противоборства в современном мире, выявление тенденций, определение направлений парирования и нейтрализации угроз и опасностей, прогнозирование научно-технологического и военно-технического развития ведущих государств и другие.

Решение основополагающих проблем играет более важную роль. Поэтому внимание должно быть сфокусировано на них. "Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, – указывал Ленин, – тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы".

В отчетах о работах, проделанных военными научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, обычно перечисляются названия выполненных НИР, количество изданных документов, проведенных конференций, других мероприятий. Но ничего не говорится о новых идеях, открытиях, выводах или предложениях, сделанных в научном поиске. При этом во многих документах выводы и положения повторяются из года в год, перетекают из одного доклада в другой. Доходит до того, что некоторые руководители научных учреждений и сами военные ученые забывают о смысле своей работы, видя в ней лишь обоснование полученных приказов и директив. Хотя в законе о науке четко записано: это деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

Наука, служащая непосредственно практике, опускается до ремесла. Необходимо вывести ее из этого состояния. Писать руководства, инструкции, положения и другие административные документы – дело не ученого, а чиновника.

Василий Микрюков, доктор педагогических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 7 (720) за 20 февраля 2018 года