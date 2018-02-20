Показатели деятельности ОДК-УМПО в 2017 году



Турбовальный двигатель ВК-2500П-01 в цеху ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО), январь 2018 года.

Источник: bmpd Турбовальный двигатель ВК-2500П-01 в цеху ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО), январь 2018 года.Источник: bmpd

Как сообщило 14 февраля 2018 года информационное агентство "Башинформ", выручка ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО) в 2017 году составила, по предварительным данным, 73,6 млрд рублей (компания отчетность еще не публиковала). В разговоре с журналистами на коллегии Министерства промышленности Башкортостана в Стерлитамаке управляющий директор компании Евгений Семивеличенко назвал этот показатель "рекордным в новейшей истории предприятия". Выработка на работника (численность заводчан - порядка 23 тысяч) составила около 3,2 млн рублей. Завод произвел и отремонтировал также рекордное за последние годы количество авиадвигателей - 422, и собрал 100 комплектов вертолетных двигателей ВК-2500.

Турбовальный двигатель ВК-2500П-01 в цеху ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ОДК-УМПО), январь 2018 года (с) bmpd

В структуре заказов прошлого года экспорт составил долю в 60%, гособоронзаказ - 40%. В компании надеются на увеличение интереса со стороны зарубежных заказчиков. "В Сирии вся российская авиация летала на уфимских моторах - Су-25, Су-30, Су-35. После этого стало больше интересантов, так, на нашу продукцию обратили внимание ОАЭ", - отметил топ-менеджер.

Евгений Семивеличенко сообщил, что портфель заказов на 2018 год полностью сформирован, на 2019 - собран на 90%. Задача на текущий год - прибавить 8-12% по всем показателям.

В инновации и развитие было вложено 8 млрд рублей средств учредителей и собственных - в новые проекты, технологии, реконструкцию и строительство помещений.

Cо стороны bmpd напомним, что ОДК-УМПО в рамках импортозамещения поставлявшихся ранее с Украины вертолетных двигателей участвует в программе производства узлов вертолетного турбовального двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". Узлы ВК-2500, изготовление которых по составу кооперации ОДК закреплено за ОДК-УМПО, включают более 900 деталей и сборочных единиц (ДСЕ). В рамках проекта идет создание четырех производственно-технологических центров (ПТЦ). Сейчас на предприятии ведется активная работа по техническому оснащению созданного ПТЦ № 185, специализирующегося на изготовлении узлов турбины и сопловых аппаратов ВК-2500.

В 2018 году в ОДК-УМПО запланировано изготовление 250 комплектов ДСЕ двигателей ВК-2500 в год, и далее - 300 комплектов с учетом ввода в эксплуатацию оставшихся трех ПТЦ к 2019 году.