"Джи-ай" остаются без воздушного прикрытия



Штурмовики A-10 Thunderbolt II.

Источник: vpk-news.ru Штурмовики A-10 Thunderbolt II.Источник: vpk-news.ru

Новых реактивных штурмовиков в ВВС США не предвидится

Когда в годы Первой Холодной войны западный блок готовился к масштабным боям на просторах Европы, американские стратеги возлагали одну из главных задач по борьбе с советскими танками на штурмовики A-10 Thunderbolt II.

Старичок A-10 Thunderbolt II

Американский штурмовик A-10 Thunderbolt II (A-10 "Тандерболт" II). Источник: © Flickr / Samuel King Jr

Этот реактивный дозвуковой самолет, в котором пилот и основные узлы защищены титановой броней, надежно предохраняющей от крупнокалиберных пулеметов и артиллерийских автоматических зенитных установок, калибром до 37-мм. Прозванный в войсках "Бородавочником" он вооружен сверхмощной 30-мм семиствольной пушкой GAU-8/A Avenger (Мститель), имеет 11 узлов внешней подвески, где могут крепиться авиационные бомбы, управляемые и неуправляемые ракеты и прекрасно проявил себя в ряде войн и конфликтов. Однако к настоящему времени эта машина, созданная по "вьетнамскому заказу" и впервые поднявшаяся в воздух в 1972 году, уже здорово устарела. И даже глубокая модернизация не может радикально улучшить этого заслуженного ветерана. В результате было принято решение, что "бородавочники" заменят многофункциональными истребителями F-35 Lightning II.

Слишком дорогой F-35 и сомнительный конвертоплан Bell V-22 Osprey

Дозаправка конвертоплана в воздухе. Источник: www.popmech.ru

Но развернутая Вашингтоном конфронтация с Россией, а затем и с Китаем заставила пересмотреть эти планы. В 2015 году командование ВВС США заявило, что замена специализированного самолета многофункциональным значительно ухудшит эффективность огневой поддержки с воздуха. Кроме того, цена F-35 такова, что вопрос насыщения ими армейской авиации в количестве, достаточном для обеспечения необходимого прикрытия всех действующих в условиях широкомасштабного конфликта подразделений сухопутных сил, является проблематичным.

Оценивая перспективы, связанные с уходом "Бородавочника", корпус морской пехоты США принял и вовсе неожиданное решение, что непосредственное воздушное прикрытие морпехов будут осуществлять конвертопланы Bell V-22 Osprey, еще более сомнительные в роли штурмовика и "охотника за танками", чем многофункциональный Lightning II. На фоне этой ситуации было логично решение Пентагона по запуску программы по созданию нового бюджетного (чуть ли не главное условие) штурмовика. Вернее сразу двух типов штурмовиков – легкого турбовинтового, предназначенного, главным образом, для участия в контрпартизанских операциях, и реактивного – для борьбы с сухопутными силами серьезного противника, обладающего современными системами ПВО. Надо сказать, что машин такого типа вообще не так уж и много.

Перспективный Scorpion

Учебно-боевой самолет Textron AirLand Scorpion (регистрация N53ITA) . Источник: Textron AirLand

Может быть поэтому для участия в программе представили всего один реактивный штурмовик – перспективную модель Scorpion.

Длина двухместного штурмовика, совершившего первый полет в декабре 2013 года, составляет 13,3 метра, а размах крыла — 14,4 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 9,6 тонны. Штурмовик может развивать скорость до 833 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 4,4 тысячи километров. Scorpion будет оснащен шестью точками подвески для ракет и бомб общей массой до 2,8 тонны. Однако на днях пришло сообщение, что ВВС США исключили реактивный штурмовик из второго этапа испытаний, и далее в программе остались только два турбовинтовых самолета AT-6B Wolverine американской компании Textron (Textron Airland — совместное предприятие этой компании и фирмы AirLand) и A-29 Super Tucano бразильской Embraer.

Интрига заключается в том, что Пентагон не сообщает о причинах этого решения и о том, будет ли продолжен поиск адекватной замены А-10, который через три года должен окончательно покинуть ряды ВВС США. Очевидно, что ни АТ-6В, ни А-29, не смогут действовать в условиях полномасштабной войны с равным противником.

Так как же быть? Модернизация "Бородавочника" маловероятна, поскольку его главное оружие – огромная пушка GAU-8/A Avenger – оказалось сегодня излишним, абсолютное большинство целей "бородавочники" поражали ракетами. При этом пушка и ее системы занимают половину фюзеляжа штурмовика, и ее наличие обуславливает большую часть технических решений этого самолета. То есть, если убирать "Мстителя", то придется по сути дела создавать новый самолет. Отметим также, что А-10 уступает по большинству параметров своему главному конкуренту Су-25, особенно в его модернизированном варианте. Между тем, в случае сухопутных баталий с равным противником без непосредственной авиационной поддержки, а значит без штурмовиков, не обойтись.

Что будет делать Пентагон?

Отказ от Scorpion может означать два варианта решения вопроса. Возможно, что будет запущена новая программа по созданию нового штурмовика за оставшиеся три года. Или США намерены вообще обойтись без самолетов непосредственной поддержки сухопутных войск. Но последнее возможно только в том случае, если американцы не предполагают вести наземных сражений с Россией. А это, в свою очередь, означает, что американцы, с одной стороны прекрасно понимают, что наши войска никоим образом не угрожают европейским союзникам США, а с другой – что Вашингтон продолжает лелеять надежды, что сумеет нанести поражение нашей стране с помощью "глобального молниеносного удара", концепция которого не предполагает масштабного применения сухопутных сил.

Борис Джерелиевский