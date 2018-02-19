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СМИ сообщили о получении Ираком первой партии российских БМП-3

20.02.2018 Российская газета 79 0
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БМП-3
БМП-3.
Источник: Ted Banks, U.S. Navy / http://www.dodmedia.osd.mil / wikimedia.org

Армия Ирака получила первую партию российских боевых машин пехоты БМП-3, сообщает военный блог bmpd со ссылкой на алжирское интернет-издание menadefense.net.

По имеющимся данным, в первую поставку вошли от 10 до 19 машин. БМП-3 поставляются в Ирак в пакете с танками Т-90С/СК. За первой партией последуют другие, так как Россия должна передать иракской армии не менее 500 боевых машин (по контракту 2015 года).

Первым покупателем БМП-3 в ближневосточном регионе были Объединенные Арабские Эмираты. Также эти машины стоят на вооружении армии Кувейта. Около 900 боевых машин в 2015 году заказала Саудовская Аравия, однако эта сделка пока не подтверждена.

Напомним, что БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. Машину отличает мощное вооружение: 30-миллиметровая и 100-миллиметровая пушки (последняя способна стрелять управляемыми ракетами), три пулемета, - и комплекс активной защиты "Арена". Помимо сухопутных войск и морской пехоты РФ, БМП-3 стоит на вооружении 11 стран мира.

В 2017 году стало известно, что российские БМП-3 оснастили противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 9М120-1 "Атака", благодаря чему эта машина стала еще более смертоносной. Их калибр составляет 130 миллиметров, а дальность полета, в среднем, - от 400 до 6000 метров. Отдельные модификации ракеты могут поражать цели на расстоянии до 10 километров, а их бронепробиваемость достигает 950 миллиметров.

Кроме того, на модернизированные БМП-3 устанавливают новейшие российские прицелы "Содема" с тепловизионным каналом. Он обеспечивает точную стрельбу в любое время суток и в условиях недостаточной видимости.

Также российские оружейники разрабатывают систему автоматизированного управления БМП-3. Проект модернизации боевой машины подразумевает как создание варианта с дистанционным управлением, так и полностью роботизированного комплекса.


Илья Максимов
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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