Су-35: избавление от детских болезней



Истребитель Су-35.

Источник: Григорий Сысоев/РИА "Новости" Истребитель Су-35.Источник: Григорий Сысоев/РИА "Новости"

10 лет назад в воздух впервые поднялся истребитель Су-35

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4. Эта боевая машина является глубокой модернизацией самолета Су-27. Истребитель Су-35С обладает поистине выдающимися тактико-техническими характеристиками для боевой машины своего класса.

Самолет имеет новый усиленный планер и обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Ирбис", а также двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.

РЛС "Ирбис" обнаруживает цели на встречных курсах при эффективных площадях рассеяния 3 кв. м на расстоянии 350-400 км, при эффективной площади рассеяния 0,01 кв. м - на расстоянии 90 км.

Многофункциональный истребитель Су-35С с этой РЛС способен одновременно обстреливать восемь целей.

Двигатели АЛ-41Ф1С (так называемое изделие 117С) удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения, в том числе позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, однако пока используют старую электронно-механическую систему управления.

Помимо основных реактивных двигателей АЛ-41Ф1С, Су-35 оборудован дополнительным газотурбинным двигателем ТА14-130-35 мощностью 105 киловатт. Он предназначен для применения в дополнительной силовой установке, позволяющей запитывать переменным током 200В и 115В потребителей мощностью до 30 кВА и кондиционировать кабину и отсеки.

Кабина пилота на Су-35С оборудована тремя дисплеями с возможностью работы в многоэкранном режиме и голографическом индикаторе на лобовом стекле.

Су-35С развивает максимальную скорость в 1400 км/ч у земли и 2500 км/ч на высоте 11 км. Дальность полета на малой высоте составляет более 1500 км, на большой высоте с двумя подвесными топливными баками - 4500 км. Практически потолок Су-35С составляет 20 тыс. м.

Общая боевая нагрузка машины достигает 8 тыс. кг на 12 узлах подвески. Истребитель может нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, управляемые ракеты "воздух-земля", корректируемые авиационные бомбы, а также неуправляемые ракеты. Помимо всего прочего, на Су-35С установлена 30-мм пушка ГШ-30-1 с боезапасом в 150 патронов.

"На многофункциональных истребителях Су-35 впервые была реализована инновационная разработка российских авиаконструкторов - информационно-управляющая система", - рассказал "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По слова специалиста, с началом антитеррористической операции в Сирии практически сразу стали заметны неоспоримые преимущества Су-35 перед другими истребителями подобного класса.

Эта боевая машина совершала в Сирии более десяти боевых вылетов ежедневно. Такого темпа не видели даже опытные и заслуженные командиры наших Воздушно-космических сил.

Объяснение здесь простое, считает Макиенко. Реализация в информационно-управляющей системе Су-35 развитых алгоритмов контроля и предполетной подготовки в совокупности с удобными средствами отображения информации позволили существенно ускорить процесс подготовки к вылету и ввода полетного задания этого истребителя.

А мощные обзорно-прицельные системы, напоминает Константин Макиенко, в сочетании с возможностями ИУС по комплексной обработке данных и автоматическому управлению обеспечили высокую точность поражения целей.

"Несмотря на всю праздничность момента - 10-летие со дня первого полета Су-35С, - не могу удержаться от того, чтобы не добавить в бочку меда свою ложку дегтя", - пояснил "Газете.Ru" высокопоставленный источник издания в российском авиапроме.

По словам эксперта, многофункциональный истребитель Су-35 должен был взлететь не десять лет назад, а как минимум двадцать. Именно в середине 1990-х годов по инициативе генерального конструктора Михаила Симонова был разработан первый вариант Су-35.

Но в те лихие времена анархии, безденежья и полного раздрая самолет просто не смогли довести до серийного производства. На него, к тому же, не нашлось стартового заказчика, каковым явилась та же Индия для самолета типа Су-30МКИ. Поэтому первые образцы Су-35 попросту пустили на слом. Если бы в те времена удалось реализовать идею Михаила Симонова, то уже в 1990-х годах у нас было два тяжелых истребителя с отменными ТТХ - одноместный и двухместный.

"Истребитель Су-35 изначально расценивался экспертами как экспортный проект, но первым заказчиком этого самолета стали Воздушно-космические силы России, а контракты с инозаказчиками появились несколько позже", - рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов.

По словам собеседника издания, производство Су-35 позволило загрузить мощности "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", которое готовилось к серийному производству истребителей 5-го поколения Т-50 (Су-57). Но с реализацией программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации возникали постоянные задержки и "сдвиги вправо", поэтому на предприятии было развернуто производство Су-35. Он дороже, чем истребители ряда Су-30, но дешевле Т-50 (Су-57). Ввиду своих высоких ТТХ Су-35 существенно повысил боевые и оперативные возможности ВКС России. У самолета есть немалый экспортный потенциал.

Что касается "детских болезней" этой машины, считает Андрей Фролов, то от самолета к самолету истребитель становится все лучше и лучше.

Истребители Cу-35C выпускаются ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" в Комсомольске-на-Амуре. Общее количество изготовленных истребителей давно перевалило за 50 единиц. Только в 2017 году предприятие передало Минобороны России 10 Су-35. В наступившем году "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина" планирует поставить военному ведомству десять Су-35.

Кроме того, в 2018 году в Комсомольске-на-Амуре должны собрать десять оставшихся из партии в 24 машины Су-35 для ВВС НОАК КНР. Еще один возможный инозаказчик истребителей - Индонезия.

Контракт на поставку 11 Су-35 был согласован еще в июне 2017 года. За боевые машины деньгами и разного рода материальными средствами России будет выплачено $1,14 млрд. Кроме того, возможность приобретения многофункционального истребителя рассматривают Индия и Малайзия. Потенциальные заказчики оживились после более чем успешного боевого применения Су-35С в Сирии.

Американское издание The National Interest назвало Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России при гипотетическом конфликте с США. По мнению аналитиков журнала, Су-35 "экстремально опасный" для любого самолета НАТО за исключением американских истребителей 5-го поколения. Эксперты в США обращают внимание на наличие в арсенале Су-35 ракет "воздух-воздух" большой дальности, возможность пуска ракет на сверхзвуковых скоростях, сверхманевренность нашего истребителя и оснащение Су-35 перспективными средствами радиоэлектронной борьбы.

Михаил Ходаренок