Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о запрете на поставку в Россию авиационных двигателей Д-436. Напомним, что Украина ввела запрет на поставку авиадвигателей, использующихся в гражданской авиации. Ранее такими двигателями, выпускаемыми производственным объединением "Мотор Сич", оснащались самолёты Бе-200 и Ан-148.

Мотор Сич

Алексей Пушков написал в Твиттере:

Киев в своём репертуаре: запретил поставку в Россию двигателей для Ан-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве протирают руки: заказов не будет, доходов не будет, но главное - насолить Москве.

Запрет на поставку двигателей Д-436 компанией "Мотор Сич" в РФ подтверждается заместителем министра промышленности Олегом Бочаровым. О ситуации он рассказал во время выступления перед депутатами парламента.

На самой Украине мнения по поводу "двигательного" запрета разделились. Радикально настроенные слои общества объявили о большой "перемоге", а те, у кого осталась способность к критическому мышлению, назвали этот шаг очередным ударом по украинской промышленности.