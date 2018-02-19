"РТИ" удалось вывести из предбанкротного состояния дальневосточный завод "Радиоприбор"



Митинг на заводе "Радиоприбор" в Приморском крае.

Источник: primamedia.ru Митинг на заводе "Радиоприбор" в Приморском крае.Источник: primamedia.ru

Москва. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Количество работников приморского завода "Радиоприбор" планомерно приближается к расчетной численности, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе концерна "РТИ".

"На сегодняшний день в штат Производственного комплекса ОАО "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова" (ДМЗ) во Владивостоке, основой которого стала производственная база ОАО "Радиоприбор", принято около 370 человек. 97 % из них - бывшие работники этого предприятия", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что из-за сложной финансовой ситуации, возникшей в 2014 году, одно из ведущих предприятий России по производству специальной радиоэлектронной техники оказалось на грани банкротства. Более тысячи человек были уволены, а общая задолженность "Радиоприбора" по заработной плате перед заводчанами составляет на сегодня 488,5 млн рублей.

Ситуация начала выправляться, когда в 2016 году проблемным вопросом начали вплотную заниматься руководители дальневосточного региона и АО "РТИ".

"Во взаимодействии с главой Приморского края мы выработали единую стратегию по спасению "Радиоприбора" и создали на его мощностях обособленный филиал Дубненского машиностроительного завода. Дело в том, что подмосковное предприятие "РТИ" является основным заказчиком продукции приморского завода. Комплексно оценив ситуацию, мы пришли к выводу, что при должном подходе сможем восстановить уникальное производство и сохранить высококвалифицированные кадры", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "РТИ" Максима Кузюка.

В концерне сообщили, что 1 сентября 2017 года в штат приморского филиала ДМЗ приняли первые 206 человек. Для запуска долгое время простаивавшего оборудования были организованы ремонтные, профилактические и наладочные работы. Инженерный состав приступил к отработке конструкторско-технологической документации. Начались закупки необходимых комплектующих и материалов.

"Выход на полноценный производственный цикл спланирован с таким расчетом, чтобы отгрузки первых изделий в сторону Дубненского машиностроительного завода произошли уже в этом году", - сказал глава "РТИ".

Руководство филиала ДМЗ во Владивостоке выработало график найма и оплаты труда. 97,015 млн рублей было выплачено в 2017 году, еще 20,5 млн - в январе-феврале текущего года. Также своевременно оплачивается охрана и уборка территорий, арендные платежи, услуги электро- и теплоснабжения, связь и другие текущие расходы.

"Вновь принятые на приморское предприятие заводчане получают заработную плату своевременно и в полном объеме. Отметим, на сегодняшний день их общее количество уже превысило 50% от расчетной численности работников при планируемой загрузке предприятия", - сказали в "РТИ".

ОАО "Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова" (входит в "РТИ") - современное машиностроительное предприятие, ориентированное на производство продукции авиационного назначения.

Завод боле 70 лет успешно работает на рынке авиационной и ракетной техники в сотрудничестве с ведущими конструкторскими бюро России. Основные направления работы предприятия сегодня - производство деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники, судостроение, ремонт специальной техники.

"РТИ" - российский научно-производственный концерн, лидирующий разработчик, производитель и поставщик сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы и микроэлектроника.