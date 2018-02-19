ВВС Нигерии приняли на вооружение разведывательный БЛА национального производства



БЛА Tsaigumi.

Источник: militaryparitet.com БЛА Tsaigumi.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 19 февраля. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари 15 февраля посетил авиабазу "Кадуна", где состоялась церемония принятия на вооружение национального беспилотного летательного аппарата "Цайгуми" (Tsaigumi).

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте ВВС Нигерии, продемонстрированный главе государства БЛА предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая сбор информации, наблюдение и разведку, морское патрулирование, охрану правопорядка, а также мониторинг трубопроводов и линий электропередач, поддержку операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях, защиту дикой природы.

Как сообщается, БЛА может применяться в дневное и ночное время суток, находиться в воздухе более 10 ч, выполнять задачи на высотах до 15000 футов (4573 м) в радиусе 100 км. Максимальная взлетная масса БЛА – 95 кг, в качестве полезной нагрузки используется размещенная в нижней части фюзеляжа станция оптоэлектронной разведки с электронно-оптическими/ИК камерами.

По информации ВВС, БЛА "Цайгуми" разработан специалистами ВВС совместно с португальской компанией UAVision. Возглавляющий разработку полковник ВВС Нигерии уточнил в интервью Jane's, что планер БЛА "Цайгуми" изготовлен 431-й инженерной группой на авиабазе "Кадуна", а компания UAVision предоставила различное оборудование, включая авионику и телеметрические системы.

Президент высоко оценил предпринимаемые командованием ВВС усилия по разработке новой техники и поручил приступить к серийному производству аппарата. М.Бухари настоятельно рекомендовал правительствам штатов, министерствам, ведомствам и агентствам по мере необходимости приобретать БЛА национального производства. Президент также предположил, что БЛА может стать первым экспортным продуктом военного назначения в Нигерии.

Командующий ВВС Нигерии маршал авиации Саддик Абубакар (Saddique Abubakar) в ответном слове поблагодарил правительство страны за поддержку и заявил, что следующим шагом ВВС станет разработка первого национального ударного БЛА, получившего наименование "Ичоку" (Ichoku).

Первый произведенный ВВС Нигерии БЛА, получивший наименование "Гулма", был продемонстрирован в декабре 2013 года, а его применение началось в 2015 году.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2016 года командование ВВС Нигерии подписало с португальской компанией UAVision меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества в производстве БЛА в Нигерии. На сайте UAVision рекламируется четыре типа БЛА: от квадрокоптера UX-SPYRO до тактического БЛА семейства "Уинго" (Wingo) взлетной массой 36 кг, способного нести 5-кг полезную нагрузку и находиться в воздухе до 12 ч.