ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
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Российско-французский двигатель SaM146.
Источник: http://www.uecrus.com/
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова заменить украинский авиадвигатель Д-436 на российско-французскую силовую установку SaM146 на самолетах Бе-200, сообщил RNS представитель ОДК.
"По итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet, подтверждена техническая возможность его ремоторизации с помощью российско-французской силовой установки SaM146", - сказал представитель ОДК.
Ранее в понедельник газета "Московский комсомолец" со ссылкой на заместителя министра промышленности России Олега Бочарова сообщила, что Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для самолетов Ан-148 и Бе-200.
Двигатели Д-436 предназначены для самолетов малой и средней дальности полета. Силовые установки производятся украинской компанией "Мотор Сич".
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19.02.2018
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