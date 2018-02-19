ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146



Российско-французский двигатель SaM146.

Источник: http://www.uecrus.com/ Российско-французский двигатель SaM146.Источник: http://www.uecrus.com/

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова заменить украинский авиадвигатель Д-436 на российско-французскую силовую установку SaM146 на самолетах Бе-200, сообщил RNS представитель ОДК.

"По итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet, подтверждена техническая возможность его ремоторизации с помощью российско-французской силовой установки SaM146", - сказал представитель ОДК.

Ранее в понедельник газета "Московский комсомолец" со ссылкой на заместителя министра промышленности России Олега Бочарова сообщила, что Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для самолетов Ан-148 и Бе-200.

Двигатели Д-436 предназначены для самолетов малой и средней дальности полета. Силовые установки производятся украинской компанией "Мотор Сич".